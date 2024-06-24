24 июня 2024, 05:11

Огромного мертвого кита нашли на берегу на Курилах

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Тушу огромного полосатого кита выбросило на берег за бухтой Парусной на Курильских островах. Видео с гигантским млекопитающим выложил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, мертвого кита нашли у берега в субботу, 22 июня. Длина туши - около 20 метров. Местные жители уверяют, что это первый случай, когда в Охотском море выкинуло на берег такого огромного млекопитающего.

Причина гибели животного неизвестна. У кита есть свежая рана в районе глаза, но маловероятно, что она могла привести к смерти гиганта.

В начале июня горбатый кит запутался в рыболовных сетях у берегов Териберки в Мурманской области. Животное свободно передвигалось, но не могло полностью открыть рот. В погоню за морским гигантом отправились спасатели. После нескольких попыток им удалось перерезать веревку , которая сдавливала шею и рот кита.

Видео Животные Курильские острова
24 июня 2024, 03:30
Трехдневный траур объявили в Дагестане после терактов
Freepik
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Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главы региона.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов», - говорится в сообщении.

В дни траура на всей территории республики приспустят государственные флаги. В учреждениях культуры и телерадиокомпаниях Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Власти примут необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Боевики устроили стрельбу в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте. Также по удар попал пост ДПС. В Махачкале боевики убили священника и охранника церкви. Служители вместе с прихожанами успели закрыться в здании храма.

По данным главы республики, погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Также Меликов сообщили о ликвидации шести боевиков в Дагестане.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 03:17
Главу района в Дагестане исключили из «Единой России» после терактов
РИА «Новости»
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Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии в Telegram-канале.

Там уточнили, что решение приняли в региональном политсовете «Единой России».

«Решение принято в соответствии с уставом - за дискредитирующие партию действия», - отметили в сообщении.

Ранее правоохранители задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в связи с возможным участием его сыновей в терактах в Махачкале и Дербенте.

Теперь чиновника ждет отставка. Сейчас он находится на допросе.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:42
Названо число находящихся в Дагестане туристов
РИА «Новости»
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Около пяти тысяч приехавших по путевкам туристов и около 20 тысяч самостоятельных путешественников находятся в Дагестане. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Его заявление опубликовано на сайте организации.

Он подчеркнул, что это предварительная оценка, исходя из ранее заявленных планов и полетных программ туроператоров. Ромашкин добавил, что их число может оказаться еще большим.

Вице-президент добавил, что влияния событий в республике на рынок можно ожидать только на следующей неделе.

«Туристы взяли отпуск, билеты куплены, любое изменение теперь - проблема. Будет пауза и сегодня никто не свои планы не отменит», - подчеркнул вице-президент АТОР.

Вооруженная группа боевиков устроила стрельбу по полицейским в Дагестане. Перед этим они напали на синагогу и церковь в Дербенте, где расправились со священнослужителем. Оба здания они подожгли. На улицах города продолжается стрельба.

Также боевики открыли огонь по правоохранителям в Махачкале. Сначала они расстреляли пост ДПС, а после вступили в перестрелку на улице Магомедгаджиева.

В регионально главке МВД заявили, что в противостоянии с боевиками погибли шесть сотрудников полиции. В республике ввели режим контртеррористической операции. Задержания и ликвидация боевиков еще не закончилась.

Дагестан Стрельба Туризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 17:47
НОВАТЭК отправил по Севморпути первую в этом году партию СПГ
РИА «Новости»
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НОВАТЭК отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Об открытии летней навигации по СМП сообщил РБК со ссылкой на данные систем отслеживания судов.

По информации издания, перевозит СПГ по этому арктическому маршруту танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll. Судно входит в состав флота проекта «Ямал СПГ». Из порта Сабетта оно вышло 23 июня.

Начало летней навигации по СМП может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного вблизи от «Ямала СПГ», но на Гыданском полуострове, уточнило издание.

Отправка гыданского СПГ планировалась в первом квартале этого года, напомнили авторы материала, однако этого не произошло из-за того, что проект подпал под американские санкции.

Газ Россия

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