«Огромное испытание». Бакальчук впервые обратилась к клиентам Wildberries после пожара

На ролике Бакальчук выразила слова благодарности партнерам, продавцам и клиентам за поддержку.

«Самое главное, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Благодаря вашей поддержки мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», - сказала она По словам главы Wildberries, сейчас сотрудники компании в круглосуточном режиме работают над восстановлением логистической инфраструктуры, чтобы выполнить все обязательства.

Склад Wildberries сгорел в Шушарах 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение только на следующий день. Все сотрудники склада успели эвакуироваться. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Общий ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. Wildberries планирует реконструировать поврежденное здание в Шушарах.