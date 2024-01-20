20 января 2024, 23:39

«Огромное испытание». Бакальчук впервые обратилась к клиентам Wildberries после пожара

РИА «Новости»
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Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук впервые публично прокомментировала пожар на складе компании в Санкт-Петербурге, который произошел 13 января. Видеообращение опубликовали в Telegram-канале компании.

На ролике Бакальчук выразила слова благодарности партнерам, продавцам и клиентам за поддержку.

«Самое главное, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание. Благодаря вашей поддержки мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», - сказала она По словам главы Wildberries, сейчас сотрудники компании в круглосуточном режиме работают над восстановлением логистической инфраструктуры, чтобы выполнить все обязательства.

Склад Wildberries сгорел в Шушарах 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение только на следующий день. Все сотрудники склада успели эвакуироваться. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Общий ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. Wildberries планирует реконструировать поврежденное здание в Шушарах.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пожары Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
21 января 2024, 00:13
Школьников кормили хлебом с осколками в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Родители в Нижнем Тагиле пожаловались на то, что в столовой одной из местных школ детям подали хлеб со стеклом. Об этом сообщило издание 66.ru.

Как рассказала мать одной из учениц, ее дочь стала жевать хлеб и подумала, что ей попался твердый сахар. Однако в продукте оказалось стекло. Первоклассница показала его работникам столовой, но те не стали реагировать.

Дома девочка пожаловалась бабушке на боль в горле и желудке. После этого вызвали скорую помощь. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

По словам родительницы, в день случившегося врача в школе не было. Однако администрация учреждения заверила, что специалист находился на месте, но к нему никто не обращался.

По данным регионального Следственного комитета, правоохранители организовали проверку сообщений о том, что в одной из школьных столовых детям якобы дали хлеб с фрагментами стекла. В ходе проверки выяснят, был ли причинен школьникам вред здоровью.

Ранее школьника из Московской области госпитализировали с отравлением после съеденной шоколадки.

Ему стало плохо прямо на уроке.

Дети Школы Школьники Продукты
20 января 2024, 22:52
Иностранцы восхитились россиянкой, кормящей тигра с рук
РИА «Новости»
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Видео, на котором  президент АНО «Хоспис для крупных кошек „Дом тигра“ Яна Олейник будит спящую в лесу тигрицу и кормит ее с рук, распространилось в социальных сетях. Ролик вызвал восхищение у иностранцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеканал РЕН ТВ.

Иностранные пользователи обсудили поступок женщины, отметив, что кормление тигра с рук является «самой русской вещью», которую можно увидеть.

«Русские учат нас, что каждое животное должно быть поглажено», - написали комментаторы.

По словам Олейник, тигрица Камри страдает эпилепсией и глухотой, она нуждается в лечении. Волонтеры за ней ухаживают и дважды в день дают таблетки.

Ранее пресс-служба центра «Амурский тигр» сообщила, что обнаруженная на трассе в Хабаровском крае тигрица скончалась. Ее нашли на дороге 2 января. По предварительной информации, животное сбила машина, водитель которой скрылся с места ДТП. Тигрицу пытались спасти, но шансов было мало, так как ее нашли не только травмированной, но и в очень истощенном состоянии и больной.

Видео, на котором президент АНО «Хоспис для крупных кошек „Дом тигра“ Яна Олейник будит спящую в лесу тигрицу и кормит ее с рук, распространилось в социальных сетях. Ролик вызвал восхищение у иностранцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеканал РЕН ТВ.

Волонтеры Видео Россия Животные
20 января 2024, 22:10
Вмерзшего в снег пса без лап спасли в Нижневартовске
Freepik
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Вмерзшего в сугроб пса, у которого не было лап, спасли в Нижневартовске. Собака не могла самостоятельно выбраться из снежного плена, сообщил Telegram-канал Mash.

Неравнодушные жители Нижневартовска не дали замерзнуть раненой собаке. Ее откопали и отвезли в ветеринарную клинику города Мегион. Ветеринары предположили, что у пса серьезная травма позвоночника, его готовят к МРТ.

Сейчас питомец уже отогрелся и начал самостоятельно есть. По одной из версий, собаку сбили на трассе и бросили на обочине. После того, как животное вылечат, его передадут местной зоозащитной организации.

Ранее гибель кота Твикса , которого проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург выбросила из вагона в Кирове, вызвала резонанс. Россияне потребовали уволить работницу РЖД, из-за которой погибло животное.

Во Фрязине в одном из домов кошка провалилась в вентиляционную шахту. Работники подмосковной пожарно-спасательной части разобрали стену здания и спасли домашнего питомца.

Челябинская область Собаки Животные
20 января 2024, 21:22
Кота Гошу потеряли по дороге в Москву. Ему нужна срочная операция
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Кот Гоша потерялся на заправке на трассе Муром — Москва во Владимирской области. Об этом сообщили волонтеры в Telegram-канале, посвященному поисками животного.

Кот Гоша потерялся на заправке на трассе Муром - Москва во Владимирской области. Об этом сообщили волонтеры в Telegram-канале , посвященному поисками животного.

Сейчас поисками питомца занимаются сотни людей. По данным канала, кота перевозили в столичную ветеринарную клинику на стабилизацию. Также ему планировали сделать операцию по диофрагмальной грыже.

«Коту нужно лечение! Срочно нужна помощь местных волонтеров и ловцов. Котоловки!» - указали в обращении.

Неравнодушные люди оперативно создали Telegram-канал по поиску кота. За день к нему присоединились свыше 700 человек. Участники чата надеются, что найдут кота Гошу живым.

Предположительно, питомец может находится на заправочной станции под железным вагончиком. Сейчас на месте находится волонтер из Мурома, она выяснила, что кот на саму заправку не заходил.

Ранее кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург выбросила из вагона в Кирове, нашли мертвым после 11 дней поисков. Смерть животного наступила из-за укуса и обморожения.

Россияне потребовали уволить проводницу , из-за которой погиб Твикс.

Петиция против сотрудницы РЖД , выбросившей животное из поезда, к вечеру 20 января набрала почти 135 тысяч голосов. Хозяин погибшего кота намерен разбираться с РЖД.

Волонтеры Коты Животные

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