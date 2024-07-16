16 июля 2024, 08:48

Огромная пробка возникала на Крымском мосту со стороны Тамани

РИА «Новости»
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Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до тысячи. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной обстановке на мосту.

Если по состоянию на 05:00 в очереди стояли порядка 700 машин, то уже в 06:00 пробка возросла до 900 автомобилей.

«По состоянию на 07:00 со стороны Тамани в очереди находятся около 1000 транспортных средств. Досмотра очереди со стороны Керчи нет, время ожидания может составить до трех часов», - сообщили в оперштабе.

По Крымскому мосту разрешен проезд автомобилей «пикап», минивэн и негрузовых микроавтобусов, а также легкового транспорта. Грузовой транспорт может попасть на полуостров сухопутным коридором через территорию новых регионов, а также с помощью Керченской паромной переправы.

Днем ранее в очереди у Крымского моста встали более 1500 автомобилей.

Крымский мост Пробки
16 июля 2024, 10:05
В Росфинмониторинге заявили о причастности к теракту в «Крокусе» интернациональной команды
РИА «Новости»
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К теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске причастна интернациональная команда преступников, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Такие данные он представил, выступая во вторник в Совете Федерации, сообщил ТАСС.

К организации атаки, по его информации, причастны представители из центральноазиатских и европейских стран. В их числе есть и россияне, подчеркнул Чиханчин.

Подробности глава Росфинмониторинга разглашать не стал, указав на то, что следствие по делу о теракте продолжается.

«Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран», - добавил он.

В апреле Чиханчин сообщал, что в финансировании теракта в «Крокус Сити Холле» участвовали граждане нескольких стран. Использовалась при этом в том числе криптовалюта.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Жертвами стали 145 человек.

Теракт в «Крокусе»
16 июля 2024, 08:24
Володин запустил опрос о полном запрете езды на электросамокатах по улицам
РИА «Новости»
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Законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов, 10 июля прошел первое чтение в Госдуме. В то же время есть предложения о том, чтобы полностью запретить их для передвижения по улицам, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В своем Telegram он запустил опрос о том, действительно ли необходима такая мера.

На выбор респондентам Володин предложил три варианта ответа: да, нет и все равно. На момент написания новости в опросе приняли участие 10 600 пользователей.

За полный запрет передвижения на электросамокатах проголосовали 66% человек, 30% выступил против и 4% выбрали третий вариант.

На минувшей неделе Володин приводил печальную статистику по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По его информации, количество аварий в этом году уже в два с половиной раза превысило показатели 2023-го за аналогичный период. Есть случаи со смертельными исходами.

«Абсолютное большинство выступает за то, чтобы в этой сфере был наведен порядок », - подчеркнул он.

Госдума РФ Электросамокаты
16 июля 2024, 04:12
В России появился новый вид мошенничества с интернет-вакансиями
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Злоумышленники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян, которые ищут работу в интернете, с привлечением якобы представителей ФНС. Об этом РИА «Новости» рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, жертвы аферистов рассказывали о псевдонанимателях, требовавших вносить предварительную сумму для начала работы, а затем пропадающих. Как вариант, также могли просить подключить демонстрацию экрана при собеседованиях, получая таким образом доступ ко всем приложениям на компьютере, или склоняли к псевдовыкупу номеров в отелях. Теперь мошенники придумали новую схему обмана, направленную на соискателей.

По словам одной обманутой россиянки, она нашла вакансию с удаленной работой и авторизировалась на спецсайте, после чего с ее счета списались деньги. После этого женщине написали другие аферисты под видом юристов, предложившие вернуть украденное.

«В легенду мошенники впутали и „представителей ФНС“, которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам», - рассказала Храпунова.

Эксперт предупредила россиян, что нельзя отвечать на предложения о работе, поступившие с неизвестных номеров в мессенджеры, не соглашаться на нее без документального оформления, а также если у соискателя требуют внесения денег.

Ранее директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук предупредил о новой схеме аферистов по «улучшению» качества связи.

Интернет Мошенничество Россия Работа
16 июля 2024, 02:58
Мужчина повредил пенис во время секса и лишился эрекции на 20 лет
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Мужчина из Великобритании повредил пенис во время секса, после этого у него появились проблемы с эрекцией и формой полового органа. Об этом сообщило Daily Mail.

Британец по имени Ричард задел бедро партнерши половым органом и испытал сильную боль. После этого у него начались проблемы с эрекцией, а его половой член как будто «съежился» и стал меньше.

Врачи диагностировали у мужчины болезнь Пейрони. В итоге он стал избегать интимной близости с женщинами. Медики посоветовали ему принимать виагру, но он отказался.

Ричард вернулся к лечению лишь годы спустя, когда у него появилась новая постоянная партнерша. В частной клинике ему назначили терапию ультразвуковыми волнами. Эти меры помогли и британец вернул себе нормальную эрекцию через 20 лет после травмы.

В США свидание австралийской порнозвезды Дэвис с военным закончилось после того, как у мужчины оторвало часть пениса. Выяснилось, что внутриматочная спираль (ВМС) «фактически разрезала шейку матки» блогерши и разорвало пенис ее партнера.

Великобритания Болезни Врачи Мужчины Секс

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