29 октября 2024, 10:15

Ограничить продажу алкоголя в Вологодской области решили до 2 часов в день

Global Look Press
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В Вологодской области решили ограничить продажу алкоголя до двух часов в день. Документ об этом снова появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, С 1 марта 2025 года в регионе предложили запретить продажу спиртного, начиная с двух часов дня. А купить его можно будет только в промежуток с 12:00 до 14:00.

Ограничения предложили распространить только в рабочие дни и новогодние праздники.

Помимо этого, проект предлагает запретить продажу алкоголя в торговых объектах, которые находятся в помещениях жилых домов. Это же мера касается и расположенных в домах или на прилегающих территориях кафе и ресторанов.

Документ ранее уже публиковали на официальном портале правовой информации. Его удаляли по техническим причинам и снова вернули на сайт.

Праздники Законы Алкоголь
29 октября 2024, 11:52
Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов во владимирских школах антиконституционным
Freepik
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Муфтий Чечни Салах Межиев назвал запрет на хиджабы в образовательных учреждениях Владимирской области нарушением Конституции. Его заявление опубликовала пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Муфтий напомнил, что Владимир Путин с уважением относится к исламской культуре. Также его удивление вызвало, что в документе упомянули только мусульманскую религиозную одежду.

«Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями документа, а не целенаправленные действия против мусульман, направленные на дискриминацию», - заявил Межиев.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить никабы и хиджабы 22 октября. Ранее этот запрет осудил и другой региональный муфтий - глава управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов.

Чечня Запреты Ислам Образование
29 октября 2024, 11:45
Владелец бутовских коз захотел подарить Самойловой и Джигану еще одного питомца
РИА «Новости»
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Рэпер Джиган и Оксана Самойлова вызвались помочь живущим в столичном районе Южное Бутово «бродячим» козам. Пенсионер Валерий Аникеев, которого по-простому называют дед Валера, разводящий рогатых, согласен на питомник, но только если он будет «козьим царством» для детей.

«Я соглашусь, и все детишки будут рады. <…> Я с удовольствием сделаю проект. У меня есть архитекторы, которые выполнят красиво. Люди будут приходить», - мечтательно сказал он.

Сейчас, по словам Аникеева, каждый день к нему приходят человек 50 с детьми. Многие гости приносят гостинцы, но не всегда угадывают с лакомствами. Пенсионер объяснил, что легендарные бутовские козы привередливы и даже упавшую на землю капусту есть не отказываются.

Самойлова в своем видеообращении также обещала нагрянуть в гости к деду Валере. Пенсионер немного смутился, что ему придется принимать звездную пару. Он запереживал, что негде будет разместить гостей - комнатушка у него небольшая. Однако Валерий Борисович подчеркнул, что готов подарить Самойловой козу, раз она так ими восхищается.

Новости о козлах и козах из Южного Бутова регулярно появляются в СМИ. Как и подобает настоящей банде, эти животные держат в страхе весь район: они объедают цветы на клумбах, портят припаркованные машины, проникают в магазины и другие общественные места. Местные жители неоднократно жаловались на животных.

В начале августа стало известно, что на владельца знаменитых бутовских коз подали в суд. Фермера обязали обработать территорию , поменять забор и положить покрытие. Пока он не выполнит эти требования, содержать животных ему не разрешат. Но никаких нарушений в содержании своих коз Валерий Борисович не видит и отдавать рогатых не собирается.

Дети Пенсионеры
29 октября 2024, 09:42
В России придумали, как бороться с квадроберами. Лисы Алисы и кота Базилио больше не будет
РИА «Новости»
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Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Переодевание подростков в животных не на шутку беспокоит общественность, с учетом этого депутаты продолжают придумывать новый способ борьбы с «диким движением». Теперь в Думе разработали законопроект, который запрещает пропаганду субкультур, связанных с квадробикой и фурри. Идея это, как выяснил «Московский комсомолец», рискует оказаться «кусачей» для кинематографа.

Кто предложил новый проект и зачем Автором документа выступил заместитель председателя IT-комитета нижней палаты Андрей Свинцов, представляющий партию ЛДПР. Проект рассчитывают внести в Государственную Думу в течение двух-трех недель.

Эта инициатива запрещает публичное представление, при котором происходит полное или частичное перевоплощение в животных, а также имитация их движений и поведения, не имеющие иной цели, кроме как выразить свою идентичность с ними.

Кинематографистам при одобрении этого документа придется особенно несладко, ведь им придется на полном серьезе доказывать, что персонаж в их произведениях перевоплощается в животное, чтобы сказать нечто большее, а не просто сыграть роль козы или собаки. Другой вариант - не гримировать актеров, а заставлять художественно-выразительными приемами показывать зрителю, кто они. Ну, и, наконец, можно вообще не снимать фильмы с «очеловеченными» четвероногими.

Долой кота Бегемота и лису Алису с Базилио? С учетом предложения Свинцова невозможно не вспомнить о множестве фильмов, в которых актеры изображают животных, надевая соответствующие костюмы. Например, в кинокартине «Мама» Людмила Гурченко предстала перед зрителями в образе козы.

В «Мастере и Маргарите» - кот Бегемот, в «Новогодних приключениях Маши и Вити» - кот Матвей, которого сыграл всеми любимый Михаил Боярский, в «Приключениях Буратино» - несравненные плуты лиса Алиса и кот Базилио, а также пес Артемон, друг Мальвины.

Что делать с этими картинами, которые знаю и любят миллионы зрителей, в документе Свинцова ответа нет.

Пока квадробинг остается чуть ли не на пике популярности. С начала 2024 года на маркетплейсах начался бум на товары для тех, кто хочет выглядеть как животное. В количественном выражении продажи различных аксессуаров и других приспособлений для квадроберов увеличились на 4800%, а в денежном - на 4700%.

Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Переодевание подростков в животных не на шутку беспокоит общественность, с учетом этого депутаты продолжают придумывать новый способ борьбы с «диким движением». Теперь в Думе разработали законопроект, который запрещает пропаганду субкультур, связанных с квадробикой и фурри. Идея это, как выяснил «Московский комсомолец» , рискует оказаться «кусачей» для кинематографа.

Законы Депутаты Фильмы Россия Животные Актеры Квадроберы
29 октября 2024, 03:01
Дрейфовавший в Охотском море турист выписался из больницы
РИА «Новости»
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Дрейфовавший 67 дней в Охотском море турист Михаил Пичугин выписывается из больницы, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Магаданской области. Там уточнили, что мужчина отправится в аэропорт, откуда вылетит домой, в Бурятию.

Путешественник отправится в Улан-Удэ. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное, угрозы жизни нет.

«Сегодня роль Магаданской областной больницы в жизни Михаила завершается. <…> В эти минуты Михаил готовится выезжать в аэропорт. Вопрос отправки Михаила домой Магаданская область отрабатывала вместе с Бурятией», - уточнил глава Минздрава Магаданской области Александр Витько.

Вместе с братом и племянником Михаил Пичугин отправился в море еще в начале августа. Вскоре они перестали выходить на связь - мужчин долго искали, но найти не могли. Спустя 67 дней лодка все же нашлась - Михаил был сильно обезвожен, но жив , а вот его родные погибли.

Больницы У берегов Камчатки спасли дрейфовавшего 67 дней мужчину

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