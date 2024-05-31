Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли

По ее данным, в Казани за время действия ограничений на запасной аэродром Курумоч в Самаре ушли два самолета. А в Нижнекамске подобные меры не потребовались.

В ведомстве напомнили, что ограничения вводили ради обеспечения безопасности полетов.

Прием и отправку самолетов в Казани приостановили в 05:57, в Нижнекамске - в 06:24. Утром 31 мая в Казани слышали сигналы воздушной тревоги. СМИ писали, что над территорией республики обнаружили беспилотник ВСУ. На некоторых предприятиях города объявили о необходимости эвакуации. Промышленные предприятия заранее отрабатывали порядок действий на случай возникновения внештатной ситуации.

Официальных сведений о причинах ограничений и эвакуаций не поступало.