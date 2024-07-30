Ограничение на продажу алкоголя в России повлияло на Европу

Согласно представленным данным, Европа удержала мировое лидерство по годовым объемам потребления алкоголя. В среднем на одного взрослого приходится 9,2 литра чистого спирта в год.

«Регион движется к достижению цели по снижению употребления алкоголя на душу населения, это в первую очередь связано со значительным сокращением его потребления в нескольких наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина», - говорится в тексте доклада ВОЗ.

Авторы отметили, что на сокращение потребления спиртного повлияли повышение акцизов на алкоголь, а также ограничения по его продаже. При этом мужчины в Европе употребляют спиртного более чем в три раза больше, чем женщины: 14,9 литра против четырех литров чистого спирта в год.

Ранее депутаты Госдумы начали обсуждать проект закона о запрете работы алкомаркетов по выходным дням. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты российского парламента Руслан Хамзаев заявил, что это второй по популярности запрос со стороны избирателей после принятого закона о наливайках.