30 июля 2024, 16:20

Ограничение на продажу алкоголя в России повлияло на Европу

РИА «Новости»
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Средний уровень потребления алкогольных напитков в Европе снизился за счет самых густонаселенных стран, в которые вошла Россия. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно представленным данным, Европа удержала мировое лидерство по годовым объемам потребления алкоголя. В среднем на одного взрослого приходится 9,2 литра чистого спирта в год.

«Регион движется к достижению цели по снижению употребления алкоголя на душу населения, это в первую очередь связано со значительным сокращением его потребления в нескольких наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина», - говорится в тексте доклада ВОЗ.

Авторы отметили, что на сокращение потребления спиртного повлияли повышение акцизов на алкоголь, а также ограничения по его продаже. При этом мужчины в Европе употребляют спиртного более чем в три раза больше, чем женщины: 14,9 литра против четырех литров чистого спирта в год.

Ранее депутаты Госдумы начали обсуждать проект закона о запрете работы алкомаркетов по выходным дням. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты российского парламента Руслан Хамзаев заявил, что это второй по популярности запрос со стороны избирателей после принятого закона о наливайках.

Алкоголь Европа Россия
30 июля 2024, 17:01
Пятиклассница с двойным гражданством пропала в Петербурге после прогулки по «Галерее»
РИА «Новости»
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Полиция Санкт-Петербурга второй день разыскивает 11-летнюю девочку, пропавшую после воскресной прогулки по центру города с подругой. По данным «Фонтанки», в последний раз она выходила на связь с матерью в минувший понедельник, 29 июля.

Журналисты выяснили, что у девочки есть гражданство России и Эстонии. Школьница учится дистанционно в частном учебном заведении и школе искусств. В воскресенье пятиклассница отпросилась у матери на прогулку с подругой по торгово-развлекательному центру «Галерея», но в обозначенное время домой не вернулась.

Самостоятельно найти дочь в ТРЦ женщина не смогла и обратилась в полицию. Девочка позвонила матери на следующий день и заявила, что не хочет возвращаться домой, поэтому останется у подруги. После этого школьница перестала выходить на связь.

Полиция начала поиски школьницы. Среди примет правоохранители указали рост 158 сантиметров, черные волосы до плеч, зеленоватые глаза. Пропавшая носила черные джинсы, голубую футболку и серую кофту. Тех, кто знает местонахождение девочки попросили сообщить в правоохранительные органы.

Ранее архангельские спасатели сообщили, что нашли живой потерявшуюся двухлетнюю девочку. В последний раз ребенка видели в поселке Белое Озеро и сотрудники МЧС в поисках ребенка обследовали все колодцы, а также привлекли вертолет и беспилотники для осмотра территории.

Полиция Санкт-Петербурга второй день разыскивает 11-летнюю девочку, пропавшую после воскресной прогулки по центру города с подругой.

По данным «Фонтанки» , в последний раз она выходила на связь с матерью в минувший понедельник, 29 июля.

Санкт-Петербург Дети МВД РФ
30 июля 2024, 15:18
Госдума запретила треш-стримы в России
РИА «Новости»
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В России запретили проведение так называемых треш-стримов, соответствующее решение во вторник приняли депутаты Государственной думы. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.

Законопроект определяет понятие треш-стрима. Законодатели отнесли к нему информацию, которая оскорбляет общественную нравственность и человеческое достоинство, в том числе речь идет о явном неуважении к обществу, данных, содержащих изображения противоправных действий.

Генеральный прокурор РФ или его заместители путем обращения в Роскомнадзор инициируют блокирование доступа к такой информации на территории страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что для участников и организаторов треш-стримов введут денежные штрафы до миллиона рублей с последующим изъятием оборудования для трансляций.

Россия
30 июля 2024, 15:02
Блогеров-десятитысячников обязали сообщать о себе в Роскомнадзор
РИА «Новости»
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Госдума приняла поправки, по которым владельцы публичных каналов в мессенджерах будут обязаны передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Требование коснется блогеров и владельцев Telegram-каналов, число подписчиков которых превышает 10 тысяч человек. Без этого они столкнутся с ограничениями на размещение рекламы, репост другими каналами их сообщений и получение донатов.

«Многие из них по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки», - заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

При этом о полной блокировке подобных каналов, отметил он, речи не идет.

Ранее общественник Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с призывом запретить в России сервис Boosty.

Мессенджеры Роскомнадзор Госдума РФ
30 июля 2024, 12:04
Россиян предупредили об опасности хранения консервации в подвалах
РИА «Новости»
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Заготовки и консервация в подвалах могут привести к антисанитарии, а за нарушение правил пользования жилыми помещениями грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Специалист обратила внимание, что еда может привлечь грызунов и насекомых, что вполне способно вызвать антисанитарии. Также плохие условия хранения для продуктов могут возникнуть из-за перепадов температуры или при затоплении подвалов.

«За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрена административная ответственность», - отметила Свечникова.

Порча жилого помещения или его использование не по назначению грозит штрафом до 1,5 тысячи рублей. А самовольная планировка - от двух до пяти тысяч рублей.

Подвал является общим имуществом жильцов многоквартирных домов. Однако хранение там личных вещей провоцирует со множеством юридических и практических проблем, добавила Свечникова.

Штрафы Еда Рубль Правила Продукты

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