Ограничение на продажу алкоголя в регионах поддержали в Минздраве
Инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя можно концептуально поддержать. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.
«Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний», - напомнил он.
Увлечение спиртными напитками также приводит к преждевременной смертности, в том числе от внешних причин. У региональных властей есть полномочия для введения ограничений на продажу алкоголя, подчеркнул Зыков.
Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что в регионе планируют ограничить продажу алкоголя по будням до двух часов - с 12:00 до 14:00. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал делать это поэтапно.