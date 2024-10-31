Ограничение на продажу алкоголя в регионах поддержали в Минздраве

«Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний», - напомнил он.

Увлечение спиртными напитками также приводит к преждевременной смертности, в том числе от внешних причин. У региональных властей есть полномочия для введения ограничений на продажу алкоголя, подчеркнул Зыков.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что в регионе планируют ограничить продажу алкоголя по будням до двух часов - с 12:00 до 14:00. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал делать это поэтапно.