31 октября 2024, 08:05

Ограничение на продажу алкоголя в регионах поддержали в Минздраве

РИА «Новости»
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Инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя можно концептуально поддержать. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

«Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний», - напомнил он.

Увлечение спиртными напитками также приводит к преждевременной смертности, в том числе от внешних причин. У региональных властей есть полномочия для введения ограничений на продажу алкоголя, подчеркнул Зыков.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что в регионе планируют ограничить продажу алкоголя по будням до двух часов - с 12:00 до 14:00. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал делать это поэтапно.

Минздрав Алкоголь
31 октября 2024, 04:34
Стало известно, на что россияне больше всего тратят деньги
РИА «Новости»
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Больше всего денег у жителей России уходит на пропитание, аренду жилья и ипотеку. Такие результаты показало исследование сервиса HeadHunter, проделанного для РИА «Новости».

«Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (56%), аренду жилья и выплату ипотеки (37%)», - заявили журналисты.

При этом по сравнению с 2021 годом, повысилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов - с 20% до 31%. Платежи ЖКХ заняли самую небольшую часть месячных расходов, они снизились на 10 до 17%.

Ранее аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди россиян, чтобы узнать их отношение к новогодним поощрениям на работе. Выяснилось, что большинство людей выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива.

Исследования Еда ЖКХ Опросы Россия Работа Кредиты Магазины Ипотека Деньги Продукты
31 октября 2024, 04:06
«Вкусвилл» перестал сотрудничать с МКД после видео с тухлыми бананами
Pixabay
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Торговая сеть «ВкусВилл» перестала торговать продукцией Можайского кондитерского дома (МКД) после появившихся в сети видео и фото с якобы производства, на которых царит хаос и антисанитария. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы», - написали во «ВкуссВилле» отметив, что все товары убрали с полок.

В сети объяснили, что МКД постоянно проходил контроль качества.

Как отметили в РБК , торговая сеть «Перекресток», которая является владельцем X5 Group и «Вкусвилл» сняла с продажи пирожные «Картошка», выпускаемые МКД.

Кадры с якобы производства «Можайского кондитерского дома» опубликовал Telegram-канал Baza. На них видно, что сахар с мукой небрежно лежат на полу в рваных пакетах, сырье вроде бананов и кексов в неподобающем состоянии.

Ранее Роспотребнадзор приостановил деятельность кондитерской фабрики «Сокол» из-за нарушений, которые обнаружили во время проверки. Состояние помещений и технологического оборудования оказалось неудовлетворительным.

Еда Запреты Магазины Продукты
31 октября 2024, 01:35
Россияне в ряде регионов пожаловались на сбои в работе TikTok и Т-Банка
Unsplash
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В ряде регионов России пользователи отметили массовые сбои в работе приложений TikTok и Т-банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

«К 00:30 по Москве фиксируются массовые жалобы на сбои в работе соцсети и банка. У Т-Банка не работают сайт, приложение, невозможно войти в личный кабинет», - свидетельствуют данные сайта.

На сбои в работе соцсети и банка жалуются пользователи одних и тех же регионов.

Ранее в Т-Банке сбой фиксировали вечером 7 октября. Большинство обращений подали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Подмосковья, Краснодарского края и Самарской области.

Банки Россия Работа TikTok
30 октября 2024, 21:45
В Россию начали поставлять сливочное масло из Турции
Freepik
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В Россию начали экспортировать сливочное масло из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года», - сообщил регулятор.

В пресс-релизе уточнили, что по данным ФГИС «ВетИС», на 29 октября, оттуда импортировали 20 тонн продукта.

Ранее стало известно, что цены на сливочное масло в Москве выросли на 11,4% с начала этого года. Эксперты выяснили, что сильнее всего стоимость выросла в августе - на 3,5%. В сентябре она повысилась еще на 2,7%. Цены на продукт сейчас постоянно меняются. В мае этого года они снизились на 0,3%.

Еда Турция Россия Магазины Продукты

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