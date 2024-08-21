21 августа 2024, 15:47

Оглядываться не придется. «Домодедовского упыря» вернули в Молдавию

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Информация о том, что осужденный за убийства, изнасилования и грабежи Иван Продан вышел на свободу на территории России и пропал, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

В ведомстве пояснили, что, в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, в январе 2010 года осужденного Продана отправили отбывать наказание в колонию на территории Молдавии.

«По решению суда осужденный в январе 2010 года был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, - Республику Молдова», - заявили во ФСИН России.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем» за использование гипнопрактик в момент преступлений, вышел на свободу в апреле и пропал. По данным издания, полиция планировала объявить его в федеральный розыск.

ФСИН Молдавия
21 августа 2024, 14:27
Замминистра ЖКХ Новосибирской области умер в возрасте 48 лет
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Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов умер на 49-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На протяжении более чем 20 лет Глебов трудился в администрации Ленинского района. Он занимал пост замминистра ЖКХ региона с июля 2023 года. Коллектив выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Память о квалифицированном специалисте и сильном руководителе останется навсегда», - сообщили в пресс-службе.

Глебов родился 2 сентября 1975 года в селе Быструха. В 1998-м мужчина успешно окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Его не стало 20 августа 2024 года.

В июле умер бизнесмен Игорь Котельников. Она находился в СИЗО по делу о взятках чиновникам Минобороны. Причиной гибели стали проблемы с сердцем, сообщали «Известия».

Смертность ЖКХ
21 августа 2024, 12:11
Трудовая миграция в России начала снижаться
РИА «Новости»
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С 2018 года количество россиян, готовых переехать в другой регион страны ради работы, продолжило уменьшаться, сейчас объем такой трудовой миграции составляет не более 2,7 миллиона человек. Об этом сообщил «Коммерсант».

Из общего числа трудовых мигрантов от 1,6 до 1,8 миллиона являются временными работниками, а более одного миллиона - так называемыми «маятниковыми» работниками, которые ежедневно перемещаются между домом и местом работы. Основная часть «маятниковой» миграции связана с занятостью в Москве, сообщили авторы статьи.

По данным издания, снижение интереса к переезду объясняется уменьшением доли мобильной молодежи в занятом населении, а также общим снижением уровня безработицы.

Согласно аналитической записке Никиты Мкртчяна, ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, внутрироссийская миграция в последние годы продолжает сокращаться. Выводы основаны на данных регулярных обследований рабочей силы, проводимых Росстатом.

По оценкам статистического ведомства, за последние пять лет внутрироссийская миграция уменьшилась примерно на 300 тысяч человек в год.

Ранее в МИД заявили, что Россия открыта для граждан других стран.

Мигранты Рабочие места Работа
21 августа 2024, 09:32
Активы Raven Russia потребовали национализировать
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Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia, так как их владельцы совершали притворные сделки. Об этом сообщил «Коммерсант».

Такие схемы проворачивала одна из фирм Raven Property под названием Group Limited, находящаяся под юрисдикцией Великобритании. До 2020 года эта компания целенаправленно скупала российские фирмы, владеющие складами, и не уведомляла о сделках официальные органы власти.

Под контроль Group Limited перешли имеющие стратегическое значение логистические компании. В результате Raven Property собрала активы, после чего образовалась Raven Russia. По мнению Генпрокуратуры, Raven «отказалась от законопослушной экономической деятельности».

Ранее ГП потребовала обратить в доход государства незаконно приобретенное имущество замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.

Генпрокуратура РФ Россия
20 августа 2024, 17:38
Национальный центр «Россия» открыл онлайн-маршруты по выставке
РИА «Новости»
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Национальный центр «Россия» предоставил всем желающим возможность погрузиться в атмосферу прошедшей выставки с помощью виртуальных прогулок. Ознакомиться с павильонами и представленными в них экспозициями можно из любой точки мира на сайте проекта.

Разработчики создали 10 тематических маршрутов. Самым популярным оказался «Узнавая Россию. ДНК регионов», на котором можно изучить павильон № 75, где демонстрировались стенды всех 89 регионов. Экспозиция позволяет узнать об особенностях разных территорий, народах и их традициях.

Еще одной увлекательной темой, воплощенной с помощью цифровых технологий, стал маршрут «Комфортная жизнь в городе». Он показывает гостям виртуальной выставки достижения в строительстве, логистике и последних разработках, повышающих качество инфраструктуры.

В ноябре национальный центр «Россия» организует важное событие для художественной сферы. Он откроет выставку «Наследие для будущего» , где представят работы молодых художников, которые проходили обучение в разных странах. В качестве куратора мероприятия выступит ректор Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский.

Россия Технологии Выставка-форум «Россия» Москва

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