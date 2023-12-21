21 декабря 2023, 15:06

Офисный квартал построят на Ходынском бульваре в Москве

РИА «Новости»
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В Хорошевском районе Москве по адресу Ходынский бульвар, 6/2 появится крупный офисный центр. Его начнут возводить летом 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Бизнес-квартал включит три здания площадью 89 тысяч квадратных метров. Благодаря его строительству появится около девяти тысяч новых рабочих мест.

«Помимо офисной части, на первых этажах зданий будут открыты магазины кафе, рестораны и фитнес-студии», - подчеркнул заммэра.

В проект также включили благоустройство прилегающей территории, которое улучшит связь бизнес-центра с ландшафтным парком Ходынское поле.

Сейчас началась разработка проектной документации для получения официального разрешения на возведение объекта. Начало основных строительных работ запланировали на лето 2024 года. Девелопером выступит компания STONE.

Кроме того, к весне 2024 года в Кузьминках построят торговый центр с гастрономическим пространством.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
21 декабря 2023, 15:13
Более полумиллиона «квадратов» жилья построили по реновации на востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Восточном административном округе Москвы возвели 34 дома, общая площадь жилых помещений в которых превысила 565 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Это позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей», - сообщил он.

По его словам, из новых домов 30 уже готовы к приему жильцов. Оставшиеся четыре здания, расположенные в районах Северное Измайлово, Гольяново и Перово, находятся в завершающей стадии.

Наибольшее количество новостроек появилось в Северном Измайлове - восемь домов, в Перово построили шесть зданий, в районе Косино-Ухтомский - четыре. Кроме того, в округе начали проектировать и строить жилые объекты на более чем 1,7 миллиона квадратных метров.

В рамках реновации в восточном округе Москвы пройдет переселение жильцов из 1062 домов, свыше 209 тысяч человек получат новые квартиры.

В ноябре по этой программе жилье получили свыше трех тысяч москвичей.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
21 декабря 2023, 14:28
«Коммунисты России» попросили восстановить в Москве Сталинский район
РИА «Новости»
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«Коммунисты России» направят письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой восстановить в столице Сталинский район и вновь учредить Сталинскую премию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу партии Сергея Малинковича.

Письмо с предложениями отправят в день рождения Сталина - 21 декабря. В нем Собянина попросят восстановить расформированный Сталинский район в его исторических границах, а Мишустина - учредить премию в честь генсека.

Малинкович также рассказал, что ровно через год, к 145-летию вождя, «Коммунисты России» откроют по всей стране «Сталин-центры».

«Сетью „Сталин-центров“ мы хотим покрыть все областные центры. Здесь мы ждем и от других левых патриотических сил содействия, мы это предложили и КПРФ, и „Справедливой России“, партии „Родина“ и многочисленным общественным организациям», - рассказал Малинкович.

Учреждения появятся в городах-миллионниках и столицах регионов. Первое уже открыли 16 декабря в Барнауле.

В честь дня рождения Сталина коммунисты проведут праздничные мероприятия в городах и регионах, где стоят памятники генералиссимусу. Среди них - Осетия, Татарстан, Санкт-Петербург, Пенза и другие.

Ранее бюст Сталина появился в детском парке в Орлове. Его установку инициировало региональное отделение КПРФ.

Иосиф Сталин Москва 2023
21 декабря 2023, 13:59
Вечеринку Ивлеевой окрестили настоящим мракобесием
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Правоохранительным органам нужно проверить вечеринку блогера Насти Ивлеевой на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей и употребления наркотиков. На это в беседе с «360» указал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Настоящее мракобесие. Идет СВО, сложное время. Люди обыкновенные не поймут. Мы считаем, что нужно проверять, у нас есть закон. В этой ситуации надо разбираться и привлекать Ивлееву как организатора мероприятия. Это настоящая пропаганда чистой воды», - сказал он.

Бородин отметил, что его проект также обратился в правоохранительные органы с заявлением на Ивлееву.

«Обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ, наркотиков и развращения несовершеннолетних», - добавил глава ФПБК.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о прошедшей «голой» вечеринке в Москве , которую организовала Ивлеева. Ее посетили многие известные личности, в том числе Филипп Киркоров, Лолита, журналистка Ксения Собчак и другие.

После этого общественное движение «Зов народа» обратилось с заявлением в Следственный комитет, МВД и прокуратуру с просьбой проверить мероприятие.

Генпрокуратура РФ Блогеры Анастасия Ивлеева
21 декабря 2023, 13:35
Разработки московских стартапов протестируют в регионах России
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва заключила соглашения о тестировании восьми инновационных разработок с четырьмя регионами России. Эксперименты пройдут в Ямало-Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, а также в Ярославской и Кировской областях. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Проведение пилотных испытаний инновационных проектов в Москве стартовало в 2019 году. Участие в программе позволило разработчикам не просто оценить эффективность своих решений, но и получить ценные отзывы от реальных пользователей и экспертов.

За время существования проекта присоединиться к нему успели 240 городских и коммерческих платформ. В общей сложности они протестировали 367 технологических новинок, из которых 145 испытали в этом году, и еще 80 находятся в процессе.

«Общая сумма заключенных инноваторами контрактов превышает миллиард рублей», - рассказала Наталья Сергунина.

Ярославский государственный университет стал первой региональной площадкой для испытаний в рамках указанной программы. Здесь пройдет тестирование интернет-платформы для группового обучения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера. С 2018 года на цифровой платформе МИК зарегистрировались свыше 150 тысяч пользователей.

Россия Технологии Москва 2023

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