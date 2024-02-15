Офисный центр с подземным паркингом построят на юге Москвы
На юге Москвы построят многофункциональный офисный комплекс площадью 24,6 тысячи квадратных метров за счет средств инвестора. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Предполагается, что новое здание с несколькими входными группами и подземным паркингом разместится на стилобате», - сказала она.
Она также уточнила, что прилегающую к объекту территорию благоустроят. Так, рядом с зданием будут зеленые участки и наземная парковка. Кроме того, для реализации проекта внесли изменения в правила землепользования и застройки.
Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что главная задача - выбрать полезным и востребованный функционал для таких территорий, чтобы горожане могли с удобством пользоваться ими и строить свой бизнес.
Кроме того, жилой комплекс из пяти зданий построят на юго-востоке Москвы.