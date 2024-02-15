15 февраля 2024, 18:17

Офисный центр с подземным паркингом построят на юге Москвы

Freepik
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На юге Москвы построят многофункциональный офисный комплекс площадью 24,6 тысячи квадратных метров за счет средств инвестора. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Предполагается, что новое здание с несколькими входными группами и подземным паркингом разместится на стилобате», - сказала она.

Она также уточнила, что прилегающую к объекту территорию благоустроят. Так, рядом с зданием будут зеленые участки и наземная парковка. Кроме того, для реализации проекта внесли изменения в правила землепользования и застройки.

Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что главная задача - выбрать полезным и востребованный функционал для таких территорий, чтобы горожане могли с удобством пользоваться ими и строить свой бизнес.

Кроме того, жилой комплекс из пяти зданий построят на юго-востоке Москвы.

Благоустройство Строительство Москва
15 февраля 2024, 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов
РИА «Новости»
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Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов. Информация появилась на платформе сервиса «Яндекс.Карты».

Наибольшие трудности, по данным платформы, в центре города. Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах застряло в пробках, а самая сложная обстановка на севере, северо-западе и юге.

Серьезные затруднения прослеживаются и на Пречистенской, Москворецкой, Космодамианской, Софийской набережных. Водителям предстоит провести больше времени за рулем на Бульварном кольце - на Покровском, Яузском, Чистопрудном, Рождественском, Петровском бульварах, а также на улицах Большая Никитская, Тверская, Солянка.

С утра в Москве пробки достигли восеми баллов в связи обрушившимся на город снегопадом. Кроме того, высота сугробов приблизится к рекордной в пятницу утром.

Пробки Москва
15 февраля 2024, 18:11
Выставку «Россия» на ВДНХ продлят до 8 июля
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин распорядился продлить международную выставку-форум «Россия», расположенную на ВДНХ в Москве, до 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения Международной выставки-форума „Россия“, предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение», - указали в поручении.

Ответственными за исполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно.

Торжественное открытие выставки-форума «Россия» состоялось в ноябре 2023 года. Ее планировали провести до 12 апреля 2024 года. По результатам исследования ВШЭ и ЭИСИ, выставка-форум «Россия» понравилась 90% посетителей.

Владимир Путин Выставка-форум «Россия»
15 февраля 2024, 17:45
Выставку в честь 225-летия Пушкина откроют в Москве
РИА «Новости»
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Выставку «Пушкин. 225», посвященную 225-летию со дня рождения великого поэта, откроют в Государственном музее Пушкина 20 февраля. Об этом рассказал директор учреждения Евгений Богатырев во время пресс-конференции, сообщило АГН «Москва».

По его словам, экспозиция готова на 70–80%. Ее покажут почти во всех выставочных помещениях Государственного музея Пушкина на улице Пречистенка.

Гости увидят 1730 экспонатов из 44 музейных и архивных собраний, среди которых - подлинные рукописные листы, автографы Александра Пушкина, стихотворение «Полководец». Материалами с музеем поделились их хранители и держатели.

«Этими материалами с нами поделились главные хранители и держатели. Это, конечно, и Всероссийский музей Пушкина в Петербурге, и нельзя не поблагодарить Музеи Кремля, которые представляют для нас венцы, которыми венчался Александр Сергеевич с Натальей Николаевной в церкви Большого Вознесения», - уточнил директор музея.

Кроме того, мемориальную квартиру Пушкина в Москве отреставрируют к 6 июня.

Выставки Музеи Москва
15 февраля 2024, 15:52
Вместо культа легенд — культ похоронный. Киселев — об отношении к звездам прошлых поколений
Телеканал «360»
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В России совершенно нет культа легенд, человеку надо уйти из жизни, чтобы о нем вспомнили. Такое мнение в беседе с «360» высказал основатель легендарной рок-группы «Земляне», владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

По мнению специалиста, такие выпады кажутся странными, но есть и обратная сторона медали. И речь идет об отношении как раз к молодым, новым исполнителям.

«Я бы многим коллегам предложил перестать заниматься злопыхательством и пытаться задавить молодых. Во-первых, потому что они сами когда-то были молодыми. <…> Потому что в ситуации, если ты не любишь певца Пупкина, и ты его задолбишь, на его место придет певец Тютькин. Это система развития, ничего не поменяется. С этим надо смириться, поддерживать», - указал он.

Киселев добавил, что ему, безусловно, хотелось бы, чтобы уровень качества молодых исполнителей поднимался, однако добиться этого сложно, потому что все хотят быстрой славы и работают на коротких дистанциях.

«Потому что все кушать хотят быстро. Очень кушать хочется», - с иронией добавил Киселев.

«У нас культ похоронный только. Человеку, чтобы его возлюбили, надо уйти из жизни, а на Западе многие группы вернулись, а у нас где старые звезды? У нас нет тяги к артистам предыдущих поколений», - констатировал он.

Киселев обратил внимание, что уже на протяжении многих лет с маниакальным упорством повторяется одна и та же ситуация - за два месяца до Нового года на телевизионщиков обрушивается поток критики из-за съемок праздничных концертов и передач.

Россия Шоу-бизнес

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