Офисный центр с подземным паркингом построят на юге Москвы

«Предполагается, что новое здание с несколькими входными группами и подземным паркингом разместится на стилобате», - сказала она.

Она также уточнила, что прилегающую к объекту территорию благоустроят. Так, рядом с зданием будут зеленые участки и наземная парковка. Кроме того, для реализации проекта внесли изменения в правила землепользования и застройки.

Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что главная задача - выбрать полезным и востребованный функционал для таких территорий, чтобы горожане могли с удобством пользоваться ими и строить свой бизнес.

Кроме того, жилой комплекс из пяти зданий построят на юго-востоке Москвы.