16 марта 2024, 12:34

ОЭЗ «Технополис Москва» взяла под опеку красного волка Рона из столичного зоопарка

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Особая экономическая зона «Технополис Москва» взяла опекунство над красным волком из столичного зоопарка. Животное зовут Рон. Опека над редким хищником — один из способов внести вклада в сохранение биоразнообразия животных, отметил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян.

Красный (или горный) волк официально признан вымирающим видом. Животное ранее занесли в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы и Красную книгу России. В столичном зоопарке красные волки содержатся с 1957 года. На сегодняшний день там обитает группа из трех самцов-братьев.

«Заботу об одном из волков по кличке Рон берет на себя ОЭЗ „Технополис Москва“. С 2024 года в рамках благотворительности она будет оплачивать часть питания и содержания животного - это около 600 тысяч рублей в год», - рассказал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Он подчеркнул, что задача сохранения биоразнообразия остается одним из безусловных приоритетов для страны. Принимая участие в программе опеки Московского зоопарка, ОЭЗ «Технополис Москва» выбрала животное, которое наиболее нуждается в поддержке, пояснил Дегтев.

Петросян отметил, что опека над волком стала одним из шагов в рамках развития ESG-практик в особой экономической зоне, которая стала одной из первых инфраструктурных площадок в России, где их начали внедрять.

«Многие резиденты, которые уже используют в управлении бизнесом такие стандарты, применяют ресурсосберегающие технологии, ведут раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2», - сообщил замруководителя департамента.

По его словам, в этом году ожидается заключение до 10 новых соглашений, а концепцию устойчивого развития внедрят более 20% компаний ОЭЗ. Несмотря на многообразие ESG-рейтингов, продолжил Петросян, есть перечень направлений, в рамках которых дается оценка работе каждой компании в сфере ESG.

«Например, в области сохранения биоразнообразия. Так, столичная ОЭЗ выбрала программу опеки над краснокнижным волком как один из способов внесения вклада в сохранение биоразнообразия», - добавил он.

В последние 50 лет достоверная информация о встречах красного волка на территории России, где он ранее обитал на юге Дальнего Востока, отсутствует. В природе красный волк изучен мало.

Природа Животные Москва
16 марта 2024, 10:46
Мария Захарова проголосовала на выборах президента России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова проголосовала на президентских выборах. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

ТАСС уточнил, что дипломат проголосовала на одном из участков на Ленинградском шоссе в Москве.

Выборы стартовали 15 марта. По состоянию на 10:00 по московскому времени субботы, 16 марта, явка составила 38,35% по всей России с учетом системы дистанционного электронного голосования.

В субботу участие в голосовании приняла председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, которая посетила УИК №783 в селе Павловская Слобода в Истре.

Всего на президентский пост претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин и Леонид Слуцкий.

Ранее Захарова указала на активность Запада на фоне проведения выборов в России.

Мария Захарова Россия Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 07:19
Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Нежелание западных стран признавать итоги результаты референдума в Крыму и Севастополе о присоединении к России связано с провалом планов по вытеснению Черноморского флота с полуострова. Об этом РИА «Новости» сказал вице-премьер правительства региона, постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов

«Несмотря на заключенный между Россией и Украиной договор об условиях и статусе пребывания Черноморского флота, угроза его существования сохранялась. Власти соседней страны не переставали поднимать вопрос о прекращении дислокации флота в Крыму, что представляло неприемлимую угрозу для России», - отметил он.

Мурадов объяснил, что возвращение Крыма в Россию гарантировало стране безопасность на южном направлении и стратегическую стабильность, которую геополитические противники хотели подорвать на протяжении многих лет.

«Они хотели видеть Севастополь своей военной базой. Думаю, этим объясняется истеричное нежелание Запада признать референдум в Крымы и легитимность и его воссоединения с Россией», - добавил вице-премьер полуострова.

Ранее президент Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.

Крым Россия Референдум
16 марта 2024, 03:29
Весенние танцы медведей в Приморье сняли на видео
Читайте нас в: Google Новости
Медведи вышли из спячки и «станцевали» у одного из деревьев. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Видеокамера зафиксировала представителей сразу двух видов: бурого и белогрудого. Они чесались спинами о ствол дерева. Со стороны эти движения немного напомнили необычный танец.

По словам работников нацпарка, после пробуждения медведи особой активностью не отличаются. Они мало едят и не уходят далеко от берлоги. Однако могут оставлять метки на маркировочных деревьях, сигнализируя сородичам о своем присутствии.

Ранее сотрудники нацпарка Приморья рассказали о самке дальневосточного леопарда , которая любит позировать на одном месте. Ученые заметили, что она предпочитает пролезать под одним и тем же упавшим деревом.

Медведи Приморье Животные
15 марта 2024, 21:51
Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» признали иноагентом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* признали иностранными агентами. Об этом сообщили на сайте Минюста РФ.

Ведомство уточнило, что проживающий за пределами России Трескунов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике.

Режиссер Либеров* также выступал против СВО и распространял фейки о российской армии. Сейчас он проживает за рубежом.

Реестр также пополнили журналистка Марианна Беленькая*, новосибирский депутат Светлана Каверзина*, бывший майор полиции Олег Кашинцев*, бывший координатор «Открытой России» Кирилл Ишутин* и экономист Игорь Липсиц*. Все они также проживают за рубежом, кроме Каверзиной*.

Беленькая* распространяла материалы иноагентов, Каверзина* создавала материалы совместно с иноагентами и зарубежными СМИ, Кашинцев* выступал против СВО, а Ишутин* участвовал в протестах за рубежом против российский властей и распространял о них фейки.

Ранее комик Руслан Белый* открыл в Нижнем Новгороде фирму под названием «Большая семерка»**, состоящую из иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

**Деятельность организации признана нежелательной в России.

Режиссер Депутаты Россия Актеры Иноагенты

Новости по теме