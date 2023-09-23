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Он сообщил, что главу перепишут и дополнят из-за многочисленных обращений. По словам Даудова, глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ему «разобраться в столь важном вопросе».

Автор учебника Владимир Мединский согласился «привести ее (главу - прим. ред.) в порядок» и признал, что текст поместили в новой учебник из предыдущих изданий без изменений. Начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин дал соответствующие поручения для исправления главы.

«Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», - отметил он.

Даудов напомнил о вкладе представителей репрессированных народов в победу в Великой Отечественной войне, а также их участии в борьбе с международным терроризмом на Кавказе и СВО.

Новый учебник по истории поставили во все регионы России перед началом учебного года. Школы получили более 755 тысяч экземпляров книги.