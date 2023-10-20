Одному из первых технопарков Москвы исполнилось 10 лет

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Четыре корпуса комплекса, расположенного рядом со станцией метро «Варшавская» на юге Москвы заняли площадь более 32 тысяч квадратных метров. В технопарке базируются 52 технологичные компании, в которых работает около 1,3 тысячи человек. Здесь производят умные счетчики, зарядные станции для электромобилей и многое другое.

«По итогам прошлого года общий оборот резидентов технопарка составил 12,6 миллиарда рублей», - отметила Сергунина.

За 10 лет существования «Мосгормаша» его резидентами стали около 70 компаний.

Москва начала открывать подобные технопарки в 2010 году. На сегодняшний день в столице открыли 54 подобные площадки.

Ранее московских школьников пригласили на мероприятия программы «ТехноЗнайка». Они состоятся на территории детских технопарков столицы.

Одному из первых технопарков Москвы - «Мосгормашу» - исполнилось 10 лет. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.