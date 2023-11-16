«Одноклассники» защитят пользователей от навязчивого общения в соцсети

Соцсеть запустила модель на основе машинного обучения, которая и защитит пользователей от навязчивого общения. Часто отказывающиеся от знакомств в ОК юзеры перестанут получать информацию об активности нежелательных аккаунтов.

Киберсталкеров тоже ждут ограничения. Им урежут количество диалогов с незнакомыми пользователями. Обновление направлено на развитие комфортной среды для общения в «Одноклассниках».

Как отметил директор по информационной безопасности компании Денис Горчаков, проблема навязчивого общения прослеживается на всех платформах и сервисах. Однако больше всего это заметно в социальных сетях.

«Решение оградить пользователя от навязчивого поведения оказалось эффективным: мы видим, что пользователям стало комфортнее общаться в соцсети, так как число жалоб на нежелательную активность со стороны незнакомых людей заметно снизилось», - подчеркнул он.

Для защиты пользователей «Одноклассники» проанализировали социальное взаимодействие в соцсети. На основе собранных данных ОК ограничит контакты между аккаунтами, которые проявляют активность и регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых и пользователей, часто отклоняющих подобные заявки. Новая модель снизит вероятность бесед между ними.

Систему тестировали несколько месяцев на разных аудиториях ОК. В рамках эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25%.