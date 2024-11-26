26 ноября 2024, 18:46

«Одноклассники» сократили токсичность в комментариях с помощью нейросети

Pxhere
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Социальная сеть «Одноклассники» почти вдвое снизила уровень токсичных комментариев под постами, фотографиями и видео благодаря искусственному интеллекту. У платформы появилась новая функция, которая автоматически выявляет грубые высказывания и ограничивает их авторов в возможности оставлять новые. В зависимости от того, как часто пользователь оставляет негатив в адрес других, его доступ к комментированию могут заблокировать на срок от одного часа до суток.

Запуск этой модели позволил значительно сократить время, необходимое для обработки жалоб на токсичные публикации. Это, в свою очередь, помогает быстрее помочь людям в решении их проблем.

«Мы видим по запросам пользователей, что у нашей аудитории есть потребность в пространстве для безопасного и уважительного общения: треть всех жалоб на платформе связаны с негативными, по мнению пользователей, комментариями, а 80% обращений в службу поддержки по поводу комментариев нацелены против „токсичности“», - рассказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

В дополнение к другим продуктовым решениям, которые разработчики внедрили за последние два года, ограничение токсичных комментаторов поможет социальной сети не только быстрее вернуть на платформу пользователей, которые редко посещают ОК, но и привлечь новых.

Ранее «Одноклассники» провели исследование и выяснили, как часто россияне меняют пароли в социальных сетях. Оказалось, что большинство опрошенных не придерживались рекомендаций экспертов и не обновляли пароли к своим учетным записям. Примерно 40% респондентов признались, что вообще не меняют пароли в социальных сетях, считая это неважным.

Искусственный интеллект Соцсети Нейросети
26 ноября 2024, 19:03
За выгул собак без намордника утвердили штрафы
Фото: freepik.com
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Депутаты Госдумы проголосовали за принятие во втором и третьем чтении законопроекта о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщил официальный сайт ГД.

Для граждан сумма штрафа составит от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до 15 тысяч, а для организаций - от 15 до 30 тысяч рублей. Штрафы и предупреждения грозят в том числе тем, кто выгуливает собак без намордника или поводка на детских и спортивных площадках.

Наказание не будет распространяться на случаи, когда питомца похитили. Также оно не коснется хозяев, если за их животными присматривали другие люди.

Ранее кинолог Владимир Голубев посоветовал владельцам собак не выгуливать четвероногих друзей в местах, где собираются другие животные. Даже дрессированные питомцы могут устроить драку, если в окружении есть течная особь, пояснил эксперт.

Штрафы Госдума РФ Собаки Животные
26 ноября 2024, 18:15
Дефицит кадров в полиции приблизился к 20% от штатной численности
РИА «Новости»
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Некомплект личного состава в Министерстве внутренних дел достиг 173,8 тысячи человек, или 18,8% от штатной численности. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Несмотря на существенный некомплект и возрастание нагрузки на личный состав, подразделения МВД России продолжают решать поставленные задачи», - подчеркнула она.

По словам Волк, за прошедшие 10 лет число преступлений снизилось, а их раскрываемость возросла. Оперативная обстановка находится под контролем.

В августе замглавы МВД Владимир Кубышко рассказал, как своими глазами увидел в одном из региональных отделов полиции ситуацию, при которой вместо положенных по штату 40 сотрудников работали всего шестеро.

МВД РФ Рабочие места Полиция
26 ноября 2024, 17:16
«Ситуация довольно сложная». В строительной сфере пришлось сильно повысить зарплаты
Freepik
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Дефицит рабочих рук разогнал рост зарплат в строительной сфере. Как выйти из сложившейся ситуации и какую роль в этом играют мигранты, рассказал 360.ru HR-специалист Гарри Мурадян.

По его словам, дефицит в 300 тысяч человек возник из-за оттока кадров в другие отрасли, прежде всего в ВПК, и ужесточения миграционной политики. Однако зарплаты для тех, кто остался, действительно выросли - приблизительно в три раза.

«Ситуация довольно сложная. Строительная отрасль традиционно зависит от иностранной рабочей силы, особенно в низкоквалифицированных профессиях. Без мигрантов возможно возникновение задержек в реализации строительных проектов, что может негативно сказаться на экономике в целом», - заявил Мурадян.

Однако он добавил, что благодаря этому открываются перспективы для местных кадров и внедрения новых технологий. Собеседник 360.ru призвал развивать внутренние ресурсы и адаптировать отрасль к сложившимся условиям.

Ранее глава Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов призвал рожать сварщиков, штукатуров и маляров. Его идею назвали в Госдуме неадекватной и добавили, что от женщин никогда раньше не требовали рожать под госзаказ.

Строительство Рабочие места Деньги
26 ноября 2024, 10:03
В якутском поселке из-за пурги закрыли школы и отменили женский труд
Unsplash
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Жители поселка Тикси Булунского района столкнулись с непогодой: на улице бушует снежная пурга, а порывы ветра порой достигают 38 метров в секунду. Об этом ЯСИА заявила глава населенного пункта Наталья Султанова.

Из-за метели второй день не работают школы, закрылись детские сады. Также местным жительницам, труд которых не связан с непрерывным производством, разрешили пока не работать. Султанова объяснила, что вечером 25 ноября порывы ветра достигали 24–29 метров в секунду при температуре -17...-19 градусов.

«С учетом метеопоказаний мы объявили актированный день в детских садах и школах, а также отменили работу женщин, чей труд не связан с непрерывным производством», - отметила глава Тикси.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы в Челябинской области. Региональный гидрометеоцентр предположил, что похолодание до минус 19 градусов начнется ночью 26 ноября. Такие морозы продлятся до 1 декабря.

По расчетам специалистов, днем температура будет составлять от минус пяти до плюс двух градусов, а ночью столбики термометров станут опускаться до -19 градусов. Также в регионе прогнозируют туманы, гололед и снегопады.

Якутия Погода Снегопад

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