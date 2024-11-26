«Одноклассники» сократили токсичность в комментариях с помощью нейросети

Запуск этой модели позволил значительно сократить время, необходимое для обработки жалоб на токсичные публикации. Это, в свою очередь, помогает быстрее помочь людям в решении их проблем.

«Мы видим по запросам пользователей, что у нашей аудитории есть потребность в пространстве для безопасного и уважительного общения: треть всех жалоб на платформе связаны с негативными, по мнению пользователей, комментариями, а 80% обращений в службу поддержки по поводу комментариев нацелены против „токсичности“», - рассказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

В дополнение к другим продуктовым решениям, которые разработчики внедрили за последние два года, ограничение токсичных комментаторов поможет социальной сети не только быстрее вернуть на платформу пользователей, которые редко посещают ОК, но и привлечь новых.

Ранее «Одноклассники» провели исследование и выяснили, как часто россияне меняют пароли в социальных сетях. Оказалось, что большинство опрошенных не придерживались рекомендаций экспертов и не обновляли пароли к своим учетным записям. Примерно 40% респондентов признались, что вообще не меняют пароли в социальных сетях, считая это неважным.