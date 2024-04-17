17 апреля 2024, 12:56

«Одноклассники» проспонсируют блогерам выпуск профессиональных шоу

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Соцсеть «Одноклассники» запускает второй сезон конкурса креативных концепций шоу для блогеров — «БлогШоу». Заявку для участия можно подать на сайте до 26 мая.

«Идеи должны соответствовать интересам аудитории соцсети и помогать пользователям развиваться в своем хобби. На воплощение проектов победители получат денежный грант, размер которого будет определяться индивидуально», - передали в пресс-службе.

Самые популярные направления в соцсети: кулинария, ремонт и дизайн, рукоделие и садоводство. Поэтому в первую очередь будут рассматриваться идеи, связанные с этими областями. Также можно предложить проекты о моде, кино, путешествиях, рыбалке, домашних питомцах, семье. Принимаются и юмористические ролики.

Соцсеть «Одноклассники» запускает второй сезон конкурса креативных концепций шоу для блогеров - «БлогШоу». Заявку для участия можно подать на сайте до 26 мая.

Участвовать смогут все, у кого есть группа в ОК. Автор должен описать ивою идею и пояснить, чем она заинтересует и привлечет аудиторию социальной сети. Важно также указать примерный бюджет. Проекты рассмотрят члены жюри.

В 2023 году «Одноклассники» уже помогли молодым авторам снять три полноценных шоу. Это были проекты о кино и кулинарии, которые собрали свыше 20 миллионов просмотров и поспособствовали наращиванию аудитории блогеров.

Как отметила руководитель направления по работе с создателями контента «Одноклассников» Евгения Воронина, такой формат не только укрепляет позиции соцсети, но и позволяет увеличить количество качественного контента про хобби.

«Для блогеров такой проект - возможность понять аудиторию соцсети», - подчеркнула она.

Большинство россиян продумывают дизайн интерьера при ремонте самостоятельно, поэтому спрос на тематические статьи и видеоролики в интернете заметно вырос. Причем большой интерес у аудитории вызывают материалы, где авторы рассказывают о личном опыте и ошибках.

Интернет Семья Кино Соцсети Блогеры
17 апреля 2024, 14:00
Российское ПО стали чаще применять в топливно-энергетическом комплексе
Unsplash
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Доля применения российского программного обеспечения в топливно-энергетическом комплексе превысила 49%. Об этом заявил директор департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго Эдуард Шереметцев.

В ходе круглого стола комитета Совета Федерации по экономической политике он обратил внимание на значительный рост использования отечественного ПО.

«В марте 2023 года доля лицензий российского программного обеспечения в ТЭК составляла 21%, сейчас этот показатель превысил 49%», - подчеркнул Шереметцев.

Во время совещания участники обсудили вопросы импортозамещения ПО и подвели итоги работы индустриальных центров компетенций, в том числе ИЦК «Электроэнергетика».

Ранее издание CNN предположило, что руководство США может запретить американским компаниям использовать ПО от «Лаборатории Касперского». По информации RT, вопрос о запрете находится на стадии доработки, решение могут принять уже в апреле.

Экономика Импортозамещение Технологии
17 апреля 2024, 13:49
«Основа воспитания — семья». Корольков оценил важность проведения патриотических акций
РИА «Новости»
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Юному поколению необходимо рассказывать о предках, которые трудились на фронте или в тылу в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил полковник Вооруженных сил России, участник Второй чеченской войны, Герой РФ Аркадий Корольков.

В России пройдет уже вторая по счету акция «Наши семейные книги памяти». В ее рамках школьникам и студентам предлагают изучить родословную и побеседовать с родными об участии членов семьи в Великой Отечественной войне и работе в тылу. Как отметил Корольков, подросткам необходимо рассказывать о событиях в истории России. Он подчеркнул, что именно семья закладывает важнейшие основы патриотизма.

«Основой воспитания является семья. Когда ребенок будет знать, кем были его прабабушки и прадедушки, тогда он будет на их традициях воспитываться и вырастет нормальным человеком. Будет патриотом страны. Потому что все начинается с семьи. А семья - это не только мама с папой», - указал Герой России.

Корольков также отметил, что на уровне закона вряд ли получится ввести ряд мер, закрепляющих основы патриотического воспитания. Однако этим могут заниматься министерства.

«На уровне министерств - вот оттуда надо начинать. Нужно начинать вводить такие инициативы с федеральных министерств, затем спускать в регионы», - уточнил Корольков.

Он добавил, что качественно проработанные министерские акты позволят выстроить системную работу с патриотическим воспитанием детей.

Дети Семья Россия Работа Великая Отечественная война
17 апреля 2024, 13:07
Дуров рассказал, почему отказался вести бизнес в США
Global Look Press
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Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров планировал жить в Соединенных Штатах, но отказался от этой идеи после встречи с уличными грабителями в Сан-Франциско. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей», - поделился Дуров.

Он пояснил, что от преступников удалось отбиться, но осадок остался. Дуров отметил, что за многие путешествия ему впервые пришлось пережить нападение. Бизнесмен назвал вторую причину, по которой не переехал в США, указав на слишком пристальное внимание местных спецслужб.

По его словам, покинув Россию, он также пытался обосноваться в Германии. Однако, прожив там какое-то время, понял, что не сможет остаться из-за избыточной бюрократии. После этого он переехал и начал работать в ОАЭ. Там легче вести бизнес, эффективная налоговая система, качественная инфраструктура и нет давления со стороны властей, объяснил свой выбор Дуров.

В беседе с журналистом создатель Telegram признался, что больше 10 лет назад миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. По словам Дурова, это было забавно.

США Бизнес Павел Дуров
17 апреля 2024, 12:38
Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняли
РИА «Новости»
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Ограничения на работу аэропортов Нижнекамска и Казани сняли в 12:03 по московскому времени. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

Экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность полетов.

«Это безусловный приоритет», - подчеркнули в Росавиации.

Telegram-канал Baza сообщал, что утром 17 апреля воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли для самолетов из-за возможных атак БПЛА. В этот же день средства ПВО сбили украинский дрон над Татарстаном.

Казань Самолеты

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