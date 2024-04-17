«Одноклассники» проспонсируют блогерам выпуск профессиональных шоу

«Идеи должны соответствовать интересам аудитории соцсети и помогать пользователям развиваться в своем хобби. На воплощение проектов победители получат денежный грант, размер которого будет определяться индивидуально», - передали в пресс-службе.

Самые популярные направления в соцсети: кулинария, ремонт и дизайн, рукоделие и садоводство. Поэтому в первую очередь будут рассматриваться идеи, связанные с этими областями. Также можно предложить проекты о моде, кино, путешествиях, рыбалке, домашних питомцах, семье. Принимаются и юмористические ролики.

Соцсеть «Одноклассники» запускает второй сезон конкурса креативных концепций шоу для блогеров - «БлогШоу». Заявку для участия можно подать на сайте до 26 мая.

Участвовать смогут все, у кого есть группа в ОК. Автор должен описать ивою идею и пояснить, чем она заинтересует и привлечет аудиторию социальной сети. Важно также указать примерный бюджет. Проекты рассмотрят члены жюри.

В 2023 году «Одноклассники» уже помогли молодым авторам снять три полноценных шоу. Это были проекты о кино и кулинарии, которые собрали свыше 20 миллионов просмотров и поспособствовали наращиванию аудитории блогеров.

Как отметила руководитель направления по работе с создателями контента «Одноклассников» Евгения Воронина, такой формат не только укрепляет позиции соцсети, но и позволяет увеличить количество качественного контента про хобби.

«Для блогеров такой проект - возможность понять аудиторию соцсети», - подчеркнула она.

Большинство россиян продумывают дизайн интерьера при ремонте самостоятельно, поэтому спрос на тематические статьи и видеоролики в интернете заметно вырос. Причем большой интерес у аудитории вызывают материалы, где авторы рассказывают о личном опыте и ошибках.