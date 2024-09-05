«Одноклассники» начали скрывать сообщения от незнакомых пользователей

В России все больше детей надевают маски или костюмы животных и имитируют их повадки: бегают на четвереньках, прыгают, а иногда набрасываются на прохожих. Безобидное хобби и игра стали проблемой, заявил в беседе с 360.ru политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, движение квадроберов следовало бы признать экстремистским.

«Ничего милого и безобидного в нем нет. Это такая новая лайтовая и искусственно замаскированная под детскую шалость форма экстремизма и деструктивной идеологии, которая внедрена внешними силами, прежде всего западными», - заявил эксперт.

Моральное разложение общества В основе движения, по мнению эксперта, лежат идеологические постулаты, по которым дети теряют человеческий облик. Подражание животным приводит к утрате моральных качеств и разложению общества.

«Мы понимаем, если человек скачет на четырех лапах, а не на двух ногах, и вместо того, чтобы разговаривать, лает или мяукает - он в принципе не должен и не обязан с точки зрения своего внутреннего состояния руководствоваться какими-то моральными человеческими принципами и качествами. Ему этого не надо. Он животное, а не человек», - подчеркнул Ярошенко.

В конечном счете, добавил политолог, это еще и замаскированная игра с гендерами. Ровно то же самое, что происходит на Западе, когда мальчик может идентифицировать себя девочкой и наоборот. Это сообщество, несмотря на сетевую структуру, а значит существуют и те силы, которые им управляют.

Детские группы смерти Политолог напомнил о группах «Синего кита», которые изначально только рассматривали как детскую шутку, шалость и игру.

«А потом все это закончилось десятками миллионов смертей детей. Вот здесь, может быть, тоже самое», - пояснил он.

Политолог предположил, что сначала дети будут скакать на четырех лапах и мяукать, а затем им скажут перебегать дорогу в неположенных местах, как это часто делают животные. Последствия могут оказаться самыми печальными.

Ранее певица Mia Boyka публично «оскорбила» девочку из Надыма , пришедшую к ней на концерт в маске кошки. Артистка вызвала школьницу на сцену, поинтересовалась, квадробер ли она, а затем отметила, что девочка очень красивая сама по себе и ей незачем быть кошкой.

*ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная в России.