Один из погибших в Израиле россиян принимал участие в боях в Сдероте

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Одного из погибших в Израиле россиян зовут Денис Беленький. По данным «Известий» , мужчина работал в полиции и погиб при исполнении в возрасте 47 лет. Его сестра Екатерина в комментарии «360» рассказала, что у брата остались жена и трое детей.

«Старшая дочка уже совершеннолетняя, сыну 10 лет и есть младшая дочь», - уточнила Екатерина.

По ее словам, все родные брата живут в городе Балтийске Калининградской области. Близкие не хотят афишировать случившееся, это очень личная история, добавила собеседница «360».

По информации «Известий», на Ближний Восток Беленький переехал в 1992 году. У него было двойное гражданство.

Мать погибшего Наталья Беленькая рассказала РИА «Новости» , что в Израиль ее сын уехал вместе с бабушкой, когда ту уволили с работы в Риге из-за незнания латышского языка. Женщина добавила, что Денис очень любил эту страну, особенно Иерусалим. Погиб во время боев в Сдероте на юге Израиля.

«Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями… Прислали видео», - добавила она.

Днем 10 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал о подтвержденных данных о гибели двух российских граждан.