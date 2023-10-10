Один из погибших в Израиле россиян принимал участие в боях в Сдероте

10 октября 2023, 13:28
РИА «Новости»
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Одного из погибших в Израиле россиян зовут Денис Беленький. По данным «Известий», мужчина работал в полиции и погиб при исполнении в возрасте 47 лет. Его сестра Екатерина в комментарии «360» рассказала, что у брата остались жена и трое детей.

Одного из погибших в Израиле россиян зовут Денис Беленький. По данным «Известий» , мужчина работал в полиции и погиб при исполнении в возрасте 47 лет. Его сестра Екатерина в комментарии «360» рассказала, что у брата остались жена и трое детей.

«Старшая дочка уже совершеннолетняя, сыну 10 лет и есть младшая дочь», - уточнила Екатерина.

По ее словам, все родные брата живут в городе Балтийске Калининградской области. Близкие не хотят афишировать случившееся, это очень личная история, добавила собеседница «360».

По информации «Известий», на Ближний Восток Беленький переехал в 1992 году. У него было двойное гражданство.

Мать погибшего Наталья Беленькая рассказала РИА «Новости» , что в Израиль ее сын уехал вместе с бабушкой, когда ту уволили с работы в Риге из-за незнания латышского языка. Женщина добавила, что Денис очень любил эту страну, особенно Иерусалим. Погиб во время боев в Сдероте на юге Израиля.

«Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями… Прислали видео», - добавила она.

Днем 10 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал о подтвержденных данных о гибели двух российских граждан.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Двадцать пар зарегистрировали брак на станции метро «Маяковская» в Москве
23 октября 2023, 12:17
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала 2023 года на станции метро «Маяковская» в Москве зарегистрировали брак 20 пар. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, церемония обычно проходит ночью, чтобы не мешать пассажирам. Несмотря на своеобразный формат во время мероприятия удается сохранить все традиционные элементы торжества.

«Вестибюль станции украшается свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожены ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами. В этом году в таком необычном формате поженились 20 пар», - отметила Ракова.

Возможность заключить брак на «Маяковской» появилась с 2021 года. За это время 45 молодоженов официально оформили свои отношения на площадке проекта «Новые адреса счастья».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что для влюбленных специально готовят необычные площадки для бракосочетания. Именно поэтому станции московского метро стали прекрасной возможностью, чтобы скрепить союз.

По программе церемонию сопровождают всем известным маршем Мендельсона. С эскалатора спускаются молодожены, а после проходят по платформе к центру зала. Там их встречает ведущий и говорит речь, после чего партнеры обмениваются кольцами и ставят подписи в знак согласия вступления в брак. Далее им выдают первый семейный документ - свидетельство о заключении брака.

Чтобы провести свадьбу на «Маяковской», нужно приехать и подать лично заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Ранее стало известно, что более 33 тысяч пар поженились в Москве за лето.

Семья Метро Брак Москва 2023
Свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь
23 октября 2023, 10:37
Сайт мэра и правительства Москвы
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В сентябре по программе реновации сдали в эксплуатацию 13 домов для москвичей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жилые здания располагаются в семи округах столицы. Кроме того, для жильцов сделали улучшенную отделку по стандартам программы реновации.

«С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 - передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан», - подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что больше всего владельцев квартир - в Юго-Восточном округе. За девять месяцев с начала года заключили договоры на новое жилье приблизительно 6,7 тысячи москвичей этого района.

Программа реновации, напомнил градоначальник, - это не только переселение из старых домов в новые, но и улучшение качества жизни москвичей в целом. Именно поэтому территорию у новых домов благоустраивают, строят площадки для детей и для спортсменов, озеленяют участки и делают удобную инфраструктуру.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Так, в нее включили 5175 жилых домов. А первые постояльцы переехали по реновации в феврале 2018 года.

Ранее стало известно, что дом на 580 квартир по программе реновации построят в Зеленограде.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
Москву накрыл густой туман
23 октября 2023, 10:21
РИА «Новости»
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Москву окутало густым туманом, поэтому автомобилистов просят быть особо осторожными на дорогах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На столицу сегодня утром опустился густой туман, из-за чего резко ухудшилась видимость как для пешеходов, так и для автомобилистов. В ближайшие часы видимость составит от 200 до 500 метров.

«Сегодня столица будет ощущать влияние центральной части циклонического вихря. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди, в утренние часы местами сохранятся очаги туманов», - рассказал синоптик.

Леус рассказал, что температура воздуха достигнет отметки 6… 8 градусов, а в Подмосковье - 4… 9° градусов. Ветер ожидается юго-восточный, с переходом ближе к вечеру на северный. Порывы будут достигать 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет постепенно падать и составит 736 миллиметров ртутного столба. Во вторник, по прогнозам специалиста Центра погоды «Фобос», пройдут небольшие дожди с мокрым снег. Кроме того, похолодает до 1… 3 градусов.

Ранее метеоролог рассказала, что в Москве 23 октября пройдут сильные дожди.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год
23 октября 2023, 09:51
Freepik
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С начала 2023 года на портале поставщиков Москвы совершили 405 тысяч закупок. Кроме того, за пять лет их число на ресурсе возросло почти на 80%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за 10 лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой. Платформа позволяет оперативно делать заказы необходимых товаров, работ и услуг.

Самыми популярными категориями для покупок стали: стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая техника, медицинские товары и образовательные услуги. На них приходится 15% всех сделок.

«Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», - подчеркнул Собянин.

Помимо этого, сервис регулярно обновляют и делают лучше. Так, за 2023 год усовершенствовали поиск в каталоге продукции и довели до ума страницу регистрации. Также по вопросам пользователи могут обращаться в службу поддержки или оставить заявку на самом портале.

Ранее стало известно, что московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие.

Экономика Москва 2023

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