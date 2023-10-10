Один из погибших в Израиле россиян принимал участие в боях в Сдероте
Одного из погибших в Израиле россиян зовут Денис Беленький. По данным «Известий», мужчина работал в полиции и погиб при исполнении в возрасте 47 лет. Его сестра Екатерина в комментарии «360» рассказала, что у брата остались жена и трое детей.
Одного из погибших в Израиле россиян зовут Денис Беленький. По данным «Известий» , мужчина работал в полиции и погиб при исполнении в возрасте 47 лет. Его сестра Екатерина в комментарии «360» рассказала, что у брата остались жена и трое детей.
«Старшая дочка уже совершеннолетняя, сыну 10 лет и есть младшая дочь», - уточнила Екатерина.
По ее словам, все родные брата живут в городе Балтийске Калининградской области. Близкие не хотят афишировать случившееся, это очень личная история, добавила собеседница «360».
По информации «Известий», на Ближний Восток Беленький переехал в 1992 году. У него было двойное гражданство.
Мать погибшего Наталья Беленькая рассказала РИА «Новости» , что в Израиль ее сын уехал вместе с бабушкой, когда ту уволили с работы в Риге из-за незнания латышского языка. Женщина добавила, что Денис очень любил эту страну, особенно Иерусалим. Погиб во время боев в Сдероте на юге Израиля.
«Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями… Прислали видео», - добавила она.
Днем 10 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал о подтвержденных данных о гибели двух российских граждан.