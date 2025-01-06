Один из крупнейших ТЦ Стамбула выставили на продажу за баснословную сумму

Zorlu AVM, открытый в 2013 году, считается одним из самых роскошных объектов в Турции. На территории площадью более 693 тысяч квадратных метров расположено более 200 магазинов, включая люксовые бренды Gucci, Burberry, Prada и Louis Vuitton.

По информации прессы, собственники выставили центр на продажу за 55 миллиардов турецких лир (примерно 1,5 миллиарда евро).

О причинах продажи не сообщалось, однако ранее владелец ТЦ, холдинг Zorlu не раз подвергался критике со стороны пропалестинских активистов, которые обвиняют компанию в сохранении торговых отношений с Израилем.

Ранее стало известно , что изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за 881 млн рублей.