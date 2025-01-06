06 января 2025, 19:28

Один из крупнейших ТЦ Стамбула выставили на продажу за баснословную сумму

Unsplash
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Турецкий бизнесмен Ахмет Зорлу намерен продать знаменитый торгово-развлекательный центр Zorlu AVM в Стамбуле. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ объект оценен в 1,5 миллиарда долларов.

Zorlu AVM, открытый в 2013 году, считается одним из самых роскошных объектов в Турции. На территории площадью более 693 тысяч квадратных метров расположено более 200 магазинов, включая люксовые бренды Gucci, Burberry, Prada и Louis Vuitton.

По информации прессы, собственники выставили центр на продажу за 55 миллиардов турецких лир (примерно 1,5 миллиарда евро).

О причинах продажи не сообщалось, однако ранее владелец ТЦ, холдинг Zorlu не раз подвергался критике со стороны пропалестинских активистов, которые обвиняют компанию в сохранении торговых отношений с Израилем.

Ранее стало известно , что изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за 881 млн рублей.

Турция Магазины Стамбул
06 января 2025, 18:57
Водителей могут начать штрафовать за еду за рулем
Freepik
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В России могут ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По новым поправкам к правилам дорожного движения, руки водителей должны быть свободны от любых предметов. Камеры будут фиксировать наличие посторонних объектов.

В настоящее время запрещено использование мобильных телефонов во время вождения. Однако в будущем могут начать штрафовать за шаурму, энергетические напитки и другую еду, которую водитель держит в руках во время движения, в том числе электронные испарители.

По информации Mash, проект с внесенными изменениями уже согласован. Ожидается, что в ближайшее время он будет подписан.

Наступивший 2025 год принес российским водителям ряд изменений. Теперь их ожидают более строгие штрафы за нарушения правил дорожного движения, новые коэффициенты утилизационного сбора и возможность оформления единого полиса ОСАГО для граждан России и Белоруссии.

Еда Водители
06 января 2025, 11:00
Китайские мандарины заменили марокканские в России
Global Look Press
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В 2024 году китайские мандарины заменили марокканские на российском рынке. Однако главным источником цитрусовых осталась Турция, следует из подсчетов РИА «Новости» по открытым данным «Руспродсоюза».

Всего по итогам 2024 года в Россию поставили свыше 320 тонн мандаринов. Больше всего импортировали из Турции - 126 тысяч тонн. Из ЮАР ввезли 58 тысяч тонн, из Египта - 52 тысячи, из Китая - 37 тысяч тонн. Пятерку замкнула Абхазия, объем поставок из которой составил около 27 тысяч тонн.

В десятку крупнейших поставщиков мандаринов вошли Марокко, Аргентина, Пакистан и Израиль. В абсолютном выражении сильнее всего упал импорт из Турции и Марокко. Приток закупок в КНР компенсировал сокращение импорта марокканских мандаринов, сообщил RT.

Жители Москвы собрали свыше 1,5 тонны цитрусовых в рамках благотворительной акции «Подвешенный мандарин». Фрукты передали нуждающимся, сообщил сайт kp.ru.

Врач-терапевт Яна Шмелева предупредила об опасности злоупотребления мандаринами. По ее словам, фрукт способен вызвать аллергию, его также не следует есть людям с болезнями пищеварительной системы.

Турция Россия Китай
06 января 2025, 07:32
Мошенники стали присваивать себе выплаты для детей
РИА «Новости»
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Правоохранители в 59 регионах России привлекли к ответственности 631 мошенницу за незаконное присвоение выплат, предназначенных детям. Об этом сообщил Telegram-канал Iz.ru со ссылкой на МВД.

Женщины украли материнские капиталы и другие социальные пособия, направленные на поддержку детей. Всего силовики зафиксировали 708 случав регистрации в отделах загса несуществующих детей - их представляли как рожденных вне медучреждений.

Один из таких случаев зафиксировали на Камчатке. Мошенницы Светлана и Сабина Оглы с помощью подставных свидетелей получили в загсе свидетельство о рождении несуществующих детей. Аферистки украли около 2,2 миллиона рублей, предназначенных для поддержки материнства.

Минимум 40% украденных у россиян денег уходит на финансирование Вооруженных сил Украины , сообщил заявил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Дети Выплаты в России Женщины Деньги
05 января 2025, 22:45
«Это неизбежно». Вассерман спрогнозировал дату возрождения СССР
РИА «Новости»
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Советский Союз неизбежно возродят в том или ином виде, но точную дату пока не назвать, так как это может произойти и в 2025 году, или даже через пару лет. Об этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал изданию «Московской комсомолец».

«Возрождение СССР в том или ином виде - это не надежды, а неизбежность», - заявил эрудит.

Вассерман пояснил значение формулы, что все империи рано или поздно разваливаются. По его словам, это относится к колониальным империям, объединяющим под одним управлением регионы, находящиеся на большом расстоянии друг от друга.

С континентальными империями иная ситуация. Если они и разваливаются по какой-то причине, то довольно скоро восстанавливаются. И Россия является классическим примером такого государственного образования.

За свою историю она уже не раз переживала подобные процессы, но в итоге не просто восстанавливалась, но причем в большем размере и в лучшем виде, чем была до развала.

Если говорить о сроках возрождения СССР, то депутат пояснил, что точно тут не ответить. Это может произойти и в 2025 году, но, возможно, «придется еще пару лет потерпеть».

Ранее Вассерман высказался о судьбе Сирии после свержения Башара Асада, полагая, что страну ждет судьба Ливии.

СССР Госдума РФ Депутаты Россия

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