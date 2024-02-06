06 февраля 2024, 12:06

Один из главных фармакологов России Владимир Кукес умер в Москве

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Выдающийся российский фармаколог Владимир Кукес скончался в Москве. Ему было 89 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, академика РАН нашли мертвым в его квартире на Таганке. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Владимир Кукес родился 8 сентября 1934 года в Ленинграде. Он стал основоположником клинической фармакологии в России. Его ранние научные работы способствовали сокращению числа повторных госпитализаций пациентов с заболеваниями легких. В последние годы жизни профессор активно занимался исследованиями, направленными на борьбу с пандемией COVID-19.

«Жизнь Владимира Григорьевича - пример честного и бескорыстного служения науке и своей Родине, ради процветания которой он трудился до последнего своего часа», - отметили в пресс-службе Сеченовского университета, где работал Кукес.

Врачи Медицина Москва
06 февраля 2024, 11:21
Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта на московских предприятиях
РИА «Новости»
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Использование искусственного интеллекта стало ключевым элементом оптимизации и уменьшения расходов предприятий в Москве. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Нейросети стали незаменимыми помощниками на столичных предприятиях», - отметил он.

Так, на одном из предприятий стали регулярно проходить «мозговые штурмы» с применением ИИ, в ходе которых компьютер генерирует предложения, которые затем рассматривают и обсуждают сотрудники компании.

В сфере продаж искусственный интеллект облегчает обработку запросов клиентов.

Анализ резюме и подбор подходящих кандидатов, процесс который ранее занимал недели, теперь требует всего нескольких дней благодаря автоматизированному отбору.

Собянин добавил, что инновационные решения можно найти в городской базе высокотехнологичных решений - «Банке технологий».

Ранее московская компания создала робота-консультанта для столичной поликлиники. Они возьмут на себя часть рутинных рабочих процессов.

Искусственный интеллект Сергей Собянин Технологии Москва
06 февраля 2024, 10:39
Москвичи воспользовались приложением «Моя Москва» более 80 миллионов раз
РИА «Новости»
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За пять лет работы мобильного приложения «Моя Москва» им воспользовались примерно 80 миллионов раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, примерно миллион москвичей каждый месяц обращаются к этому сервису для выполнения различных задач, таких как запись на прием к врачу, оплата счетов, отправка показаний счетчиков. Кроме того, платформа предоставляет такие возможности, как участие в благотворительных акциях, просмотр успеваемости и домашних заданий школьников, запись питомцев к ветеринару.

«Приложение уже установили больше шести миллионов горожан, из них 1,5 миллиона - в 2023 году», - добавил Собянин.

Москвичи также в три раза чаще стали пользоваться онлайн-сервисами для бизнеса.

С их помощью предприниматели могут дистанционно зарегистрировать фирму, проверить контрагента или изучить городские меры поддержки.

Сергей Собянин Технологии Москва
06 февраля 2024, 10:07
Россия вновь допустила выход из Арктического совета
РИА «Новости»
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Россия может выйти из состава Арктического совета, если его деятельность не будет отвечать ее интересам. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», - подчеркнул он.

Дипломат указал на то, что пока совет работает на минимальных оборотах. Норвегия как его председатель пытается запустить его функционирование в полном формате, но другие страны-участницы ее не поддерживают.

Учрежденный в 1996 году Арктический совет - межправительственный форум, обеспечивающий содействие сотрудничеству на этой территории, в первую очередь в защите окружающей среды. Помимо России и Норвегии, в его состав входят Дания, Канада, Исландия, США, Швеция и Финляндия. Каждые два года происходит ротация председателей - к примеру, Россия председательствовала в совете с 2021 года.

В мае 2023 года Корчунов также заявлял, что РФ может выйти из Арктического совета в случае деструктивного поведения Запада и нарушения ее прав как представителя организации.

Норвегия Россия МИД РФ
06 февраля 2024, 10:03
Виллу Ротару в Ялте предложили передать под Дворец бракосочетания
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Виллу певицы Софии Ротару в Ялте предложили передать под Дворец бракосочетания из-за ее антироссийской позиции. С такой идеей выступил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости».

Он назвал Ротару антироссийски настроенной певицей. По его словам, она уже позволяла себе множество высказываний против РФ, открыто помогая украинской армии. Цеков заявил, что артистка не имеет права носить звание почетного гражданина Ялты.

«Кроме того, считаю, что также нужно национализировать ее виллу, которая стоит на набережной Ялты», - подчеркнул он.

Сенатор добавил, что в национализированном здании можно устроить Дворец бракосочетания.

Заместитель председателя «Русской общины Крыма» Владимир Резанов рассказал «360», что организация направила обращение ялтинским властям с просьбой лишить Ротару звания почетного жителя города. По мнению общественников, артистка показала свое неуважение к жителям полуострова и не заслуживает этих регалий.

Совет Федерации РФ Крым

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