Один из главных фармакологов России Владимир Кукес умер в Москве

По информации канала, академика РАН нашли мертвым в его квартире на Таганке. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Владимир Кукес родился 8 сентября 1934 года в Ленинграде. Он стал основоположником клинической фармакологии в России. Его ранние научные работы способствовали сокращению числа повторных госпитализаций пациентов с заболеваниями легких. В последние годы жизни профессор активно занимался исследованиями, направленными на борьбу с пандемией COVID-19.

«Жизнь Владимира Григорьевича - пример честного и бескорыстного служения науке и своей Родине, ради процветания которой он трудился до последнего своего часа», - отметили в пресс-службе Сеченовского университета, где работал Кукес.