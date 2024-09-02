Очевидцы сняли на видео автомобильного зацепера, катавшегося на скейте по Москве

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Источник уточнил, что экстремала запечатлели на улице Барвихинской.

На кадрах видно, как молодой человек в черной майке сел на скейт и прицепился к машине. Судя по ролику, в качестве троса он использовал рубашку.

Водитель автомобиля выехал вместе с зацепером на дорогу. Дальнейшая судьба любителя адреналина пока неизвестна.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала вовремя оградить детей от зацепинга. По ее словам, первые поездки зацеперов нередко заканчиваются смертью или жуткими травмами.