18 декабря 2023, 12:21

Очередной погодный рекорд зафиксировали в Москве

РИА «Новости»
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Сегодня, 18 декабря, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, высота снежного покрова опустилась до 35 сантиметров. Этот показатель оказался на три сантиметров ниже вчерашнего результата. Тем не менее даже такое значение в очередной раз обновило суточный рекорд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Таким образом, сегодняшний день стал рекордсменом среди всех 18 декабря за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Москве по высоте снежного покрова», - подчеркнул метеоролог.

Нынешнее значение на один сантиметр выше старого рекорда, выпавшего на 1941 год. Теперь декабрь 2023 года по числу дней с рекордно высоким снежным покров уступает только декабрю 1919-го. Тогда было 13 дней. Также ему принадлежит и абсолютный максимум декабрьских сугробов - 68 сантиметров.

Леус также уточнил, что высота сегодняшних сугробов более чем в два раза превышают климатическую норму, которая для этого дня составляет 15 сантиметров.

Оттепели продлятся столичном регионе как минимум до субботы, из-за чего снег продолжит таять. По прогнозам, к утру субботы, 23 декабря, высота снежного покрова на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустится до 19-24 сантиметров - по-прежнему выше нормы. Однако на следующей неделе сугробы вновь начнут расти.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной оттепели в Москве до +6 градусов.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
18 декабря 2023, 12:54
Учительница рассказала о семье солдата, оставившего послание на стене в Марьинке
РИА «Новости»
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Российский военнослужащий Роман Рудаков, который оставил на стене подвала в Марьинке прощальное послание, заботился о больном брате еще со школы. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал школьный классный руководитель бойца.

«У его брата всего было плохое зрение. Роман опекал его, сидел за соседней партой, собирал его школьные принадлежности, всячески помогал», - сказала педагог.

Учительница отметила, что Рудакова воспитывали в дружной семье. После болезни отца он всегда помогал матери.

Один из знакомых военнослужащего Александр признался, что его поразила сила духа бойца.

«Его мобилизовали через несколько месяцев после завершения срочной службы. Он отправился в зону СВО, не стал прятаться. Примерно с июля перестал выходить на связь, его считали пропавшим без вести», - добавил мужчина.

В одном из подвалов в Марьинке российские военные обнаружили послание бойца , который попросил позаботиться о его родных. Кирпич с надписью извлекут из стены и сделают из него памятный знак, писал RT.

Военные Россия
18 декабря 2023, 12:21
Иран сможет поставлять яйца в Россию без пошлин
РИА «Новости»
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Временная отмена пошлин на куриные яйца позволит запустить поставки этой продукции в Россию не только из Турции, но и из Ирана. Об этом сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, его слова привели в Telegram-канале ЕЭК.

Комиссия одобрила отмену ввозной таможенной пошлины на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Льгота будет действовать для объема поставок до 1,2 миллиарда штук. По словам Слепнева, эта мера позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости из Турции и Ирана.

«Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период», - отметил министр по торговле ЕЭК.

Он добавил, что льгота также позволит избежать дефицита яиц в российских магазинах. Для отмены пошлины уполномоченный орган должен подтвердить целевое назначение ввозимой продукции, уточнил Слепнев.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что турецкие яйца поступят в Россию через две-три недели. Поставки яиц из Азербайджана, по словам главы Минсельхоза, планируются уже на этой неделе.

Еда Россия Иран Продукты
18 декабря 2023, 11:56
Московские школьники смогут заняться разработкой инноваций на базе вузов
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ученики предпрофессиональных классов в Москве смогут заниматься исследованиями и разработкой инноваций на базе вузов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, вначале старшеклассники познакомятся с университетской средой, что позволит им определиться со сферой научных интересов и выбрать направление для работы в одном из вузов и НИИ-партнеров - всего их 53. Затем школьники присоединятся к проекту или предложат свои разработки.

«В вузе им дают научные консультации, доступ к информационным базам, лабораториям и т. д.», - рассказал градоначальник.

Таким образом, каждый учащийся создаст проект или проведет исследование, а далее защитит его на научно-практической встрече. Оценку работы выставит жюри, в которое входят и организации-работодатели.

У многих работ высокая потенциально-практическая ценность. Так, год назад школьники медицинских классов разработали прибор «Контролер осанки», умную трость для слепых и робот-анализатор загрязненности водоемов.

Самые удачные проекты будущих инженеров и программистов - телеметрический комплекс для ракеты-носителя «Вереск», мобильный медицинский робот для красных зон и проект эффективной системы вентиляции для шахт.

Кроме того, победители и призеры научно-практических конференций смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин 18 декабря проведет встречу с школьниками и студентами, которые стали победителями чемпионата «Профессионалы».

Школы Школьники Сергей Собянин Москва 2023
18 декабря 2023, 10:47
Благотворительную фотовыставку «Добрая елка» открыли в Москве
Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
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Фотовыставку «Добрая елка» открыли в Измайловском парке в Москве. Жители смогут исполнить заветные мечты подопечных некоммерческих организаций. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова подчеркнула, что год назад жители столицы осчастливили более одной тысячи детей.

«Эмоции ребят от полученных подарков стали идеей для фотовыставки и мотивацией для будущих участников, ведь в этом году акция продолжается. А это значит, что будет еще больше добрых дел и исполненных желаний», - добавила Драгунова.

Так, акция «Добрая елка» воплотила в жизнь мечту сестер Голиковых - подопечных фонда «Движение вверх». У обеих девочек диагностировали детский церебральный паралич. Благодаря акции они съездили в Московскую усадьбу Деда Мороза и увидели лично доброго зимнего волшебника.

Мальчик с аутизмом Даниил Демидов из АНО «Лига мечты» получил в подарок микроскоп. Исполнилось желание и Матвея Мушкарева - самого младшего ребенка в семье из пяти детей - из организации «Мамы-многодетки». Ему подарили сноуборд.

Помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребятам с особенностями развития, можно на сайте акции и добрых елок. Они размещены по всему городу: в парке «Зарядье», парке развлечений «Остров мечты», на катках проекта «Московские сезоны» и в других популярных местах.

Ранее стало известно, что благотворительный фестиваль «Рождественская сказка» Федерации бокса России пройдет в Подмосковье.

Благотворительность Москва 2023

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