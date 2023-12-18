Очередной погодный рекорд зафиксировали в Москве
Сегодня, 18 декабря, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, высота снежного покрова опустилась до 35 сантиметров. Этот показатель оказался на три сантиметров ниже вчерашнего результата. Тем не менее даже такое значение в очередной раз обновило суточный рекорд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Таким образом, сегодняшний день стал рекордсменом среди всех 18 декабря за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Москве по высоте снежного покрова», - подчеркнул метеоролог.
Нынешнее значение на один сантиметр выше старого рекорда, выпавшего на 1941 год. Теперь декабрь 2023 года по числу дней с рекордно высоким снежным покров уступает только декабрю 1919-го. Тогда было 13 дней. Также ему принадлежит и абсолютный максимум декабрьских сугробов - 68 сантиметров.
Леус также уточнил, что высота сегодняшних сугробов более чем в два раза превышают климатическую норму, которая для этого дня составляет 15 сантиметров.
Оттепели продлятся столичном регионе как минимум до субботы, из-за чего снег продолжит таять. По прогнозам, к утру субботы, 23 декабря, высота снежного покрова на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустится до 19-24 сантиметров - по-прежнему выше нормы. Однако на следующей неделе сугробы вновь начнут расти.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной оттепели в Москве до +6 градусов.