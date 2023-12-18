Очередной погодный рекорд зафиксировали в Москве

«Таким образом, сегодняшний день стал рекордсменом среди всех 18 декабря за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Москве по высоте снежного покрова», - подчеркнул метеоролог.

Нынешнее значение на один сантиметр выше старого рекорда, выпавшего на 1941 год. Теперь декабрь 2023 года по числу дней с рекордно высоким снежным покров уступает только декабрю 1919-го. Тогда было 13 дней. Также ему принадлежит и абсолютный максимум декабрьских сугробов - 68 сантиметров.

Леус также уточнил, что высота сегодняшних сугробов более чем в два раза превышают климатическую норму, которая для этого дня составляет 15 сантиметров.

Оттепели продлятся столичном регионе как минимум до субботы, из-за чего снег продолжит таять. По прогнозам, к утру субботы, 23 декабря, высота снежного покрова на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустится до 19-24 сантиметров - по-прежнему выше нормы. Однако на следующей неделе сугробы вновь начнут расти.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной оттепели в Москве до +6 градусов.