«Очереди были огромные». Медик из Дубны сдала кровь для пострадавших в теракте

Черняева пояснила, что ездила вместе с коллегами.

«Очереди были огромные: вереницы людей собирались там с семи утра, хотя кровь начинали брать с восьми. Мы прождали в очереди больше двух часов», - поделилась она.

В числе доноров были те, кто сдавал кровь впервые и те, кто делает это регулярно.

«Было и много бригад, и пять комнат забора крови, и медики старались все сделать быстро и организованно», - добавила Черняева.

Сама медик сдает кровь со времен учебы в медицинском училище. Она подчеркнула, что при таких ЧП многим нужна кровь, и ее ничем не заменить.

Ранее в ФБМА заявили, что в столичном регионе сдали кровь более пяти тысяч человек.