«Очереди были огромные». Медик из Дубны сдала кровь для пострадавших в теракте
Медицинский работник из Дубны Татьяна Черняева 23 марта сдала кровь для пострадавших во время теракта в Crocus City Hall в Красногорске. По ее словам, в этот день было очень много доноров в Центре крови ФМБА России.
Черняева пояснила, что ездила вместе с коллегами.
«Очереди были огромные: вереницы людей собирались там с семи утра, хотя кровь начинали брать с восьми. Мы прождали в очереди больше двух часов», - поделилась она.
В числе доноров были те, кто сдавал кровь впервые и те, кто делает это регулярно.
«Было и много бригад, и пять комнат забора крови, и медики старались все сделать быстро и организованно», - добавила Черняева.
Сама медик сдает кровь со времен учебы в медицинском училище. Она подчеркнула, что при таких ЧП многим нужна кровь, и ее ничем не заменить.
Ранее в ФБМА заявили, что в столичном регионе сдали кровь более пяти тысяч человек.