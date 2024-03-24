Очередь доноров в Мытищах показали на видео
Жители Мытищ по-прежнему сдают кровь для пострадавших в результате террористического акта в концертном зале Crocus City Hall. Доноры собрались в большую очередь.
Всех желающих принимают в Мытищинской больнице на улице Коминтерна. В воскресенье здесь сохраняется очередь неравнодушных граждан.
Волонтеры организовали для доноров полевую кухню, чтобы они смогли подкрепиться сразу после сдачи крови.
Теракт в здании Crocus City Hall произошел вечером 22 марта, в концертный зал ворвались вооруженные мужчины и открыли стрельбу по мирным людям. В результате ЧП погибли 133 человека, ранения получили 154 человека.
Федеральное медико-биологическое агентство сообщало, что в Москве и Московской области кровь для пострадавших при теракте уже сдали более пяти тысяч человек. Житель Ступина в беседе с «360» призывал всех сдать кровь и помочь раненым.