Он напомнил, что право человека на жизнь закреплено в Конституции и не подлежит изменению ни при каких обстоятельствах.

«Для того, чтобы изменить первую, вторую, девятую главы Конституции, нужно принять новую Конституцию. Это вопрос, связанный именно с тем, каким образом применяется закон - что мешает в плане закона это сделать, а не в плане мнения. <…> Как адвокат, занимающийся защитой по уголовным делам, я тоже выражаю мнение, что этого делать не нужно», - отметил эксперт.

По его словам мораторий на смертную казнь ввели ради гуманизации законодательства. Суд может допустить ошибку при вынесении приговора, и вводить подобный вид наказания - чрезмерно плохо, отметил Ермаков.

Кроме того, пожизненный приговор не легче смертной казни.

«Смертная казнь происходит за одну секунду. А жизнь людей в условиях пожизненного лишения свободы в особом режиме содержания - это очень и очень тяжело и страшно», - подчеркнул адвокат.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее опроверг возможность возвращения смертной казни. Он отметил, что этот вид наказания является недопустимой мерой при действующей в России Конституции.