27 июня 2024, 01:08

«Очень тяжело и страшно». Адвокат — о запрете суда на возвращение смертной казни

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Возвращать смертную казнь в России не нужно. Это невозможно в том числе с точки зрения закона, заявил в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков.

Он напомнил, что право человека на жизнь закреплено в Конституции и не подлежит изменению ни при каких обстоятельствах.

«Для того, чтобы изменить первую, вторую, девятую главы Конституции, нужно принять новую Конституцию. Это вопрос, связанный именно с тем, каким образом применяется закон - что мешает в плане закона это сделать, а не в плане мнения. <…> Как адвокат, занимающийся защитой по уголовным делам, я тоже выражаю мнение, что этого делать не нужно», - отметил эксперт.

По его словам мораторий на смертную казнь ввели ради гуманизации законодательства. Суд может допустить ошибку при вынесении приговора, и вводить подобный вид наказания - чрезмерно плохо, отметил Ермаков.

Кроме того, пожизненный приговор не легче смертной казни.

«Смертная казнь происходит за одну секунду. А жизнь людей в условиях пожизненного лишения свободы в особом режиме содержания - это очень и очень тяжело и страшно», - подчеркнул адвокат.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее опроверг возможность возвращения смертной казни. Он отметил, что этот вид наказания является недопустимой мерой при действующей в России Конституции.

Суд Адвокаты Законы Смертная казнь Приговоры Россия
26 июня 2024, 16:16
«Кринжово выглядит». Милонов назвал перекачанные губы «страхом божьим»
Unsplash
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Увеличение губ для россиянок необходимо регламентировать. Такое заявление в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сделал депутат Госдумы Виталий Милонов.

В противном случае некоторые россиянки будут выглядеть так, словно их «покусали пчелы», считает парламентарий. Важно, чтобы инъекции проводили только квалифицированные специалисты - это вопрос эстетической медицины.

«Это все уродство. <…> Это выглядит ужасно, это кринжово выглядит. Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками. <…> Это действительно страх какой-то божий», - заявил Милонов.

Для медицинской операции нужно установить стандарт оказания услуги. Нужно прописать, какой должен быть объем, какая величина и какой процент.

«Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками. <…> Тогда даже безвкусные ПТУшницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог», - сказал депутат.

Опрос, проведенный среди россиянок, показал, что в среднем женщины тратят на бьюти-услуги от 16 тысяч рублей в месяц. В эту сумму не вошли такие процедуры, как увеличение губ, эпиляция и наращивание ресниц.

Госдума РФ Женщины Депутаты Медицина Виталий Милонов
26 июня 2024, 15:20
Появился новый эпизод подкаста «‎Лифт» от РСВ
Unsplash
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Президентская платформа «‎Россия — страна возможностей» выпустила новый эпизод подкаста «‎Лифт» о развитии блогосферы. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Президентская платформа «‎Россия - страна возможностей» выпустила новый эпизод подкаста «‎Лифт» о развитии блогосферы. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Гостем нового выпуска стал генеральный директор АНО «Ресурсный центр Новых медиа», сооснователь сообщества блогеров России и выпускник Мастерской новых медиа Ярослав Шевелев. Он рассказал слушателям об особенностях блогинга и о том, как найти себя в деятельности.

Формат подкаста подойдет тем, кто планирует научиться эффектно преподносить свой опыт работодателям и хочет продвинуться на своем карьерном пути.

Ранее платформа РСВ провела конкурс для молодых журналистов и блогеров из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для участия необходимо отправить организаторам небольшой видеоролик о себе и заполнить анкету. На следующем этапе конкурса жюри выберет победителей среди тех, кто успешно выполнит творческие задания. Итоги подведут 22 июля на основании результатов народного голосования в соцсетях.

Журналистика Блогеры Россия
26 июня 2024, 14:53
Председатель Конституционного суда опроверг возможность возвращения смертной казни
РИА «Новости»
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Смертная казнь является недопустимой мерой при действующей в России Конституции. Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в докладе.

Он рассказал, что Конституция допускает некоторые меры ограничения прав. Эти меры не являются константой и могут обладать «подвижностью», что отражается в конституционной оценке, сообщили «Известия». Несмотря на это, четким пределом для ограничения прав является вопрос о возвращении смертной казни.

«Для Конституционного суда одним из таковых [пределов] является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», - подчеркнул Зорькин.

Он добавил, что суд не может являться политическим инструментом, но он учитывает «среду, в которой находится».

Ранее заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева предположила, что смертную казнь в России могут вернуть. По ее словам, для этого необходимо согласие Конституционного суда.

Суд Смертная казнь Россия Конституция РФ
26 июня 2024, 13:09
Сбежавшая от талибов феминистка Кобра Хассани вернулась в Афганистан
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Задержанная в России при попытке незаконно перебраться в Евросоюз афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани вернулась в Кабул, не получив убежища. Ее адвокаты сообщили об этом «Фонтанке».

«Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег», - сказала адвокат Мария Беляева.

Информацию коллеги подтвердила Елена Фадеева. По ее словам, Хассани устала выжидать в России и решила вернуться в Афганистан, несмотря на угрозу смертной казни - до госпереворота она получила высшее образование , работала на телевидении и выступала против «Талибана»*.

В феврале Кировский районный суд постановил освободить Хассани из центра для нелегалов в Красном Селе и отменить решение о депортации. Женщину обвиняли в нарушении миграционного законодательства, и она отбыла назначенный срок в СИЗО. Однако гражданке Афганистана отказали в убежище, уехать в другие страны она не могла до получения решения суда на ее родном языке.

В 2021 году талибы* пришли к власти в Афганистане.

«Известия» сообщили, что они запретили женщинам получать высшее образование.

* «Талибан», талибы - террористическая организация, запрещенная в России.

Афганистан Санкт-Петербург Суд Мигранты Журналистика Россия Беженцы

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