12 февраля 2025, 11:43

Оценки за поведение захотели вернуть в российские школы

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект с предложением ввести в школах оценку за поведение. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что у учеников появится дневник социального поведения.

Он поможет школьникам понять, как важно уметь слушать и работать в команде, быть вежливым, а учителя станут для них наставниками, помогающими стать более ответственными и взрослыми.

Парламентарии считают, что если ученик будет понимать, что его оценивают, то станет внимательнее относиться к другим и будет следовать нормам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал проработать поправки в закон «Об образовании» для возвращения в школы обязательных уроков труда.

Школы Депутаты Школьники
12 февраля 2025, 12:06
Россияне выступили против регистрации в видеоиграх через «Госуслуги»
РИА «Новости»
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Большинство жителей России выступили против регистрации участников видеоигр с помощью номера телефона, портала «Госуслуг» или биометрии. Об этом сообщило социологическое агентство «Вебер».

Среди опрошенных россиян 53% заявили, что не готовы использовать номер телефона, чтобы зарегистрироваться в игре, 66% отказались заходить в игровые сервисы через «Госуслуги», 68% аналогичным образом высказались о предоставлении биометрических данных.

Также жители страны высказались о необходимости маркировки видеоигр. По мнению 67% респондентов, обязательно нужно маркировать игры, в которых есть жестокие сцены, алкоголь, нецензурная брань и запрещенные вещества. Больше трети россиян - 34% участников опроса - сочли, что такое хобби в целом приносит несовершеннолетним больше вреда, чем пользы.

Ранее психолог Ирина Смолярчук рассказала, что компьютерные игры в некоторых случаях могут заменить терапию, поскольку помогают человеку сбрасывать эмоциональное напряжение.

Видеоигры Опросы Компьютерные игры
12 февраля 2025, 11:41
В Госдуме вступились за основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова
РИА «Новости»
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За задержанного в Марий Эл основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова вступились в Госдуме. Предприниматель принесет гораздо больше пользы на свободе, заявил заместитель председателя ГД Владислав Даванков в эфире «Радио России».

«Он достраивает школу, расширяет университет, у него планы на десятилетия. Это человек, который на своем месте. Юрий не хочет заниматься политикой, он просто болеет о том месте, где он живет. Родился там, живет там и никуда не хочет уезжать. <…> Таких предпринимателей нужно ценить», - подчеркнул Даванков.

Усков задержали правоохранительные органы по подозрению в крупном мошенничестве. Уголовное дело связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, покупка прошла по заниженной цене.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело Госдума РФ Мошенничество
12 февраля 2025, 10:53
Центробанку предложили наносить на купюры флаг России
РИА «Новости»
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Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил Банку России наносить на купюры российский флаг. Об этом со ссылкой на фрагмент письма за подписью директора учреждения Андрея Шурикова сообщило РИА «Новости».

«Предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства», - говорится в обращении эксперта.

Также Шуриков подчеркнул, что наличие сразу двух государственных символов на банкнотах положительно повлияет на развитие патриотического самосознания россиян. Кроме того, денежные знаки - это визитная карточка страны, которая отражает ее культуру и историю.

Ранее в ЦБ заявили, что выпустят обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года. Еще в банке рассказали, почему решили возобновить выпуск бумажных 5 и 10 рублей. Раньше такие деньги быстро изнашивались, а теперь их будут дополнительно покрывать защитным лаком.

Банки Рубль Россия Деньги Центробанк
12 февраля 2025, 08:00
Спрос на бьюти-услуги в России вырос в два раза
Freepik
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Россияне стали чаще пользоваться бьюти-услугами. За прошедший год оборот в салонах красоты вырос в два раза. К такому выводу пришли аналитики кошелька ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор», которые провели исследование перед Днем всех влюбленных.

Специалисты изучили сегмент микробизнеса на рынке бьюти-услуг в России. Аналитики ЮKassa (сервис для приема платежей компании ЮMoney) выяснили, что в 2024 году средний чек салонов красоты увеличился на 6%, составив 3031 рубль. По данным «Эвотора», перед праздниками средний чек вырос на 13%, дойдя к январю 2024 года до 2871 рубля.

Наибольшей популярностью пользовались стрижка и маникюр. Согласно данным опроса ЮMoney, среди 1500 россиян 43% женщин перед праздниками делали укладку, макияж - 41%, педикюр, маникюр и маски для лица - 35%, а к косметологу обратились 7%.

При этом 72% опрошенных мужчин не прибегали к услугам салонов, 35% - ничего особенного не делали, а 10% - воспользовались услугами барбершопа или парикмахерской.

«Тренд на осознанное потребление и заботу о себе продолжит усиливаться в ближайшие годы. По нашим прогнозам, в 2025 году рынок бьюти-услуг и здорового питания может увеличиться в среднем на 40-50%», - заявила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

При этом самый высокий ценник на стрижку, маникюр и в целом средняя стоимость всех услуг в салонах красоты перед праздниками зафиксировали в Москве.

Самые низкие цены на стрижку в Башкортостане - всего 750 рублей, на барбершоп - в Астраханской области, где придется отдать 1070 рублей, а на маникюр - в Ставропольском крае с ценником 1598 рублей.

Исследования Россия Деньги Красота Косметика

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