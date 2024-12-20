«Обзолотили кнопками». Симоньян рассказала, как YouTube «облизывал» RT за миллиард просмотров

По ее словам, телеканал на YouTube прекрасно работал, у них были «грандиозные цифры».

«Я напоминаю, что RT был первым телеканалом в мире, который набрал миллиард просмотров на YouTube. Они обзолотили нас этими кнопками», - подчеркнула она.

Симоньян рассказала, что видеохостинг приглашал сотрудников телеканала, кто этим занимался, на свои международные конференции, чтобы они поделились опытом, как добиться такого успеха. YouTube зарабатывал на RT деньги, размещая рекламу.

Потом в один момент, причем без объяснения причин, все ресурсы телеканала убрали. Сейчас же, если находят «какую-то аффилированность, сразу банят».

Ранее Симоньян призналась , что ответ президента Владимира Путина о помилованном сыне американского лидера Джо Байдена Хантере покорил ее сердце.