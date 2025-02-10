Обязательную верификацию при аренде электросамокатов ввели в Москве

В ведомстве отметили, что с 2025 года меры по повышению безопасности усилили: теперь для доступа детей и подростков в сервис аренды самокатов необходимо пройти верификацию через Mos ID, для чего понадобится полная учетная запись на портале.

В дептрансе подчеркнули, что верификация через mos.ru сделает поездки безопаснее и удобнее для всех участников движения, исключит допуск в сервис детей и подростков, а также позволит быстрее привлекать нарушителей ПДД к ответственности.

«Проверка позволит заблаговременно выявлять аккаунты грубо нарушающих правила ПДД и блокировать доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», - указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В конце января два человека стали жертвами ДТП с электросамокатами в Тюменской области.