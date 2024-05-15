Объявили дату Единого дня голосования в 2024 году

«Ранее мы уже сообщали предварительные данные о выборах в Единый день голосования 8 сентября. <…> Увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов, к 16 запланированным добавилось еще четыре: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область - Кузбасс и Тульская область», - сказала она.

В 83 регионах России пройдут более четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе высших должностных лиц, депутатов законодательных органов регионов и глав административных центров. Памфилова сообщила, что в голосовании примут участие около 55 миллионов избирателей. Предстоит заместить более 35 тысяч мандатов и выборных должностей.

Памфилова презентовала проект логотипа Единого дня голосования в 2024 году. Его оформили в цветах российского флага.

В марте прошли выборы президента России. Явка составила 77,49%. В голосовании приняли участие более 87,5 миллиона человек.