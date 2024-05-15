15 мая 2024, 11:08

Объявили дату Единого дня голосования в 2024 году

РИА «Новости»
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Единый день голосования в 2024 году пройдет 8 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Трансляцию заседания организовали на сайте комиссии.

«Ранее мы уже сообщали предварительные данные о выборах в Единый день голосования 8 сентября. <…> Увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов, к 16 запланированным добавилось еще четыре: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область - Кузбасс и Тульская область», - сказала она.

В 83 регионах России пройдут более четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе высших должностных лиц, депутатов законодательных органов регионов и глав административных центров. Памфилова сообщила, что в голосовании примут участие около 55 миллионов избирателей. Предстоит заместить более 35 тысяч мандатов и выборных должностей.

Памфилова презентовала проект логотипа Единого дня голосования в 2024 году. Его оформили в цветах российского флага.

В марте прошли выборы президента России. Явка составила 77,49%. В голосовании приняли участие более 87,5 миллиона человек.

Элла Памфилова ЦИК РФ Единый день голосования
15 мая 2024, 11:01
Новую группу штаммов коронавируса FLiRT в России не выявили
Freepik
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Новая группа штаммов коронавируса FLiRT, распространяющаяся в некоторых странах, в России не обнаружена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В мире сейчас активно распространяется группа штаммов коронавируса FLiRT семейства «омикрон». Доминирующей линией коронавируса может стать вариант KP.2, который выявили в США и Великобритании.

«В настоящее время на территории России не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2», - передали в федеральной службе.

Симптомы, характерные для заболевания, вызванного вариантом FLiRT, типичны: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния Ранее ученые выяснили, что переболевшие ковидом люди подвержены большему риску психических заболеваний , чем те, кто избежал заражения. У них чаще ухудшается настроение, возникает чувство тревожности. Также они страдают пристрастием к алкоголю и нарушениями сна.

США Великобритания Роспотребнадзор Россия Коронавирус в России и в мире
15 мая 2024, 00:13
В Минздраве прокомментировали публикацию списка лекарств, запрещенных перед вождением
Freepik
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Минздрав прокомментировал информацию о лекарствах, после принятия которых якобы нельзя садиться за руль. Пост опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что опубликованный перечень препаратов, содержащих психотропные, седативные вещества, этиловый спирт или наркотические анальгетики - носит только информационный характер.

Некоторые лекарства действительно оказывают негативное действие на навык вождения, потому что снижают скорость реакции и вызывают сонливость. Управлять автомобилем после приема подобных препаратов настоятельно не рекомендуют, объяснили в ведомстве.

Ранее председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов со ссылкой на Минздрав опубликовал в Telegram-канале перечень препаратов, употреблять которые нежелательно автомобилистам перед вождением. В список вошли 74 лекарства, среди которых популярные «Терафлю», «Супрастин», «Звездочка» и «Корвалол».

Лекарства Минздрав Запреты Водители
14 мая 2024, 23:34
«Спасибо каждому из вас». Старовойт поблагодарил жителей Курской области за поддержку
РИА «Новости»
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Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил жителей региона за поддержку, а президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутатов Госдумы — за оказанное доверие. Об этом Старовойт написал в своем Telegram-канале.

Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил жителей региона за поддержку, а президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутатов Госдумы - за оказанное доверие. Об этом Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Наш национальный лидер, президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении меня министром транспорта России. Это высокая честь», - написал экс-глава Курской области.

Он напомнил, что приступил к исполнению обязанностей губернатора в октябре 2018 года. Это стало особенным назначением, так как Курск - место рождения Старовойта. За эти годы удалось создать эффективную модель взаимодействия и обратной связи. Несмотря на все сложности, регион стал рекордсменом по целому ряду направлений.

«Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это, в первую очередь, с нашим общим желанием сделать Курскую область еще лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю!» - отметил Старовойт.

Депутаты Госдумы 14 мая утвердили кандидатуры глав министерств. Экс-губернатора Курской области назначили на пост главы Минтранса.

Госдума РФ Минтранс РФ Депутаты Россия Владимир Путин
14 мая 2024, 23:16
Минздрав представил список запрещенных лекарств при управлении автомобилем
РИА «Новости»
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Минздрав РФ назвал безрецептурные лекарственные средства, после приема которых нельзя управлять автомобилем. Список препаратов опубликовали на официальном сайте ведомства.

В перечень вошли 74 средства, в том числе «Максиколд», «Терафлю», «Антигриппин», «Звездочка», «Супрастин», «Спазмалгон», «Кетанов», «Корвалол» и многие другие.

По мнению медиков, они оказывают негативное влияние на внимание и скорость реакции водителей.

В сообщении предупредили, что при обнаружении следов этих препаратов в крови человека, управляющего машиной, его могут лишить прав и наложить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

МВД РФ также предложило лишать прав тех водителей, которые используют скрытые номера. Новую инициативу поддержали в правительстве.

Штрафы МВД РФ Лекарства Минздрав Машины Водители

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