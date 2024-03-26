Обвиняемому в шпионаже Гершковичу продлили арест до 30 июня

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Постановление об этом вынес Московский городской суд, рассмотрев ходатайство органов предварительного следствия. Под стражей Гершкович пробудет до 30 июня 2024 года.

Гершкович - корреспондент The Wall Street Journal. Его задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в пользу правительства США. По данным ФСБ, журналист собирал сведения, которые составляют государственную тайну.

О Гершковиче ранее высказался президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Гершкович работал в России в интересах спецслужб США. Эта деятельность является шпионажем», - подчеркнул глава государства.

При этом Путин не исключил, что российская сторона освободит сотрудника WSJ, если увидит определенные жесты со стороны своих партнеров.