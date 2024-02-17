17 февраля 2024, 22:28

Обвиняемого в оскорблении чувств верующих тату-мастера задержали в Пулково

Pixabay
Читайте нас в: Google Новости

Петербургскую художницу и тату-мастера Дарью Кричкер задержали в аэропорту Пулково. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Художница набивала татуировки с котами, крестами и анимэ. На мастера пожаловались члены движения «Сорок сороков».

По информации Baza, Кричкер пыталась вылететь в Армению. Но ее задержали и доставили в отдел по противодействию экстремизму. Девушке назначили государственного защитника, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили против вернувшегося в Россию певца Шарлота. Его задержали в Пулково 22 ноября. Исполнитель известен актом сожжения российского паспорта в Армении. Позже он попросил у россиян денег на обратный билет на родину.

Уголовное дело Коты Россия Религия
17 февраля 2024, 19:52
Самую маленькую квартиру в России оценили в 2 млн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Апартаменты-студию общей площадью 6,5 квадратных метра продают в Санкт-Петербурге. Она может стать самой маленькой квартирой в России, сообщил сайт kp.ru.

Студия находится на улице Чехова. В объявлении о продаже владелец перечислил преимущества жилья. Среди них - близость к метро, высокие потолки, большие окна и хороший ремонт. Также в апартаментах есть плита, стиральная машина и телевизор. Стоимость жилья оценили в 1,95 миллиона рублей.

Квартира якобы отлично подходит для проживания, также ее можно сдавать в аренду, ведь в ней есть все необходимое, включая посуду. По словам автора объявления, это не доля в квартире, а отдельная кадастровая запись с законной перепланировкой, которую предоставил ведущий застройщик.

Квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной выставили на аукцион из-за долгов по коммунальным услугам. Прошлым летом актриса перенесла инсульт.

Санкт-Петербург Россия
17 февраля 2024, 18:07
Сын Кадырова получил орден главы Чечни и новый пост
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на пост министра по делам молодежи. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель республиканского парламента Магомед Даудов.

«Поздравляю <...> министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова!» - написал он.

Новому министру вручили награду на открытии спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». По словам Даудова, Кадыров зарекомендовал себя как эффективный и исполнительный член команды управленцев. Он также отметил вклад сына Рамзана Кадырова в работу с молодежью республики.

Ранее 16-летний сын чеченского лидера Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура. Юношу также удостоили звания Героя Чечни.

Награды Чечня Молодежь
17 февраля 2024, 15:33
Мизулина рассказала об отношении к мемам про себя
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заметила, что положительно относится к мемам со своим участием. Об этом она рассказала на встрече со студентами Самарского университета.

«Я обожаю их! Считаю, что тем лучше, если их больше. Мне все это дает трафик. Все смотрят, всем весело. А потом приходят ко мне и остаются на моих ресурсах», - сказала Мизулина.

Она добавила, что создатели шуточных картинок иногда преследуют цель посеять негатив, однако сами недооценивают такой эффект.

«Некоторые мемы с моим участием действительно вызывали смех. Я вообще люблю посмеяться, легкий человек и приветствую здоровый юмор», - добавила глава Лиги безопасного интернета.

На прошлой неделе Мизулина провела лекцию в Казанском федеральном университете, в ходе которой многие студенты покинули аудиторию. Глава организации объясняла, что ученики отправились на запланированную фотосессию.

Интернет Студенты Екатерина Мизулина Мемы
17 февраля 2024, 14:04
Путин указал на вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Газпром» работает на стратегическую перспективу и вносит серьезный вклад в технологический суверенитет России. Об этом в обращении по случаю Дня «Газпрома» на выставке «Россия» сказал президент страны Владимир Путин.

«Компания работает с пониманием государственных интересов, работает на стратегическую перспективу и вдолгую», - заявил он.

Президент отметил, что «Газпром» успешно осваивает глобальные рынки и ставит перед собой только амбициозные цели.

«Уверен, что компания и в будущем продолжит четко воплощать все стратегические планы развития в жизнь», - добавил Путин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре отмечал, что на газификацию страны в 2024 году направят 270 миллиардов рублей. По его словам, к 2030 году компания выполнит поставленную задачу по полной газификации страны.

По поручению Путина правительство установит приоритет социальной газификации , уделив главное внимание участникам СВО.

Россия Владимир Путин Газпром

Новости по теме