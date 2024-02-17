Обвиняемого в оскорблении чувств верующих тату-мастера задержали в Пулково

Художница набивала татуировки с котами, крестами и анимэ. На мастера пожаловались члены движения «Сорок сороков».

По информации Baza, Кричкер пыталась вылететь в Армению. Но ее задержали и доставили в отдел по противодействию экстремизму. Девушке назначили государственного защитника, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили против вернувшегося в Россию певца Шарлота. Его задержали в Пулково 22 ноября. Исполнитель известен актом сожжения российского паспорта в Армении. Позже он попросил у россиян денег на обратный билет на родину.