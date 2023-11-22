Обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО

Постановление об аресте Шабутдинова вынес Таганский районный суд 4 ноября. Но адвокаты блогера решили опротестовать эту меру пресечения. Однако Мосгорсуд позицию защиты не поддержал и оставил решение о СИЗО в силе.

Находящийся в следственном изоляторе Шабутдинов также участвовал в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО.

Под арестом он пробудет до 16 декабря. Его уже посещал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. По его словам, на условия содержания в четырехместной камере блогер не жаловался. В камере он занимался чтением книг Эриха Марии Ремарка.