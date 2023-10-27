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Супруги не находятся под домашним арестом, ранее суд избрал обоим меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее прокуратура Москвы пересмотреть меру пресечения для Чекалиной. По данным ведомства, девушка вопреки всему пользуется средствами связи, общается со свидетелями по делу и выходит в интернет.

Тем не менее Мосгорсуд 14 августа признал законным отказ отправить ее под домашний арест.

Уголовное дело против супругов блогеров-миллионников Чекалиных за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей возбудили 7 марта этого года.

Вскоре, 16 марта, СК сообщил, что против пары возбудили новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, Лерчек и ее муж в апреле 2021 года, отмыли денежные средства, добытые преступным путем, на сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США.

«Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности», - указали в пресс-службе Следкома.

*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией «Вас ждут бьюти-холодильники, наборы помад, лимитированные и новенькие сексуальные iPhone15, а также Macbook», - посулила Чекалина.

Тут же она намекнула, что для того, чтобы увеличить шансы на выигрыш, покупки ее косметики должны быть как можно более крупные по стоимости.

«Чтобы увеличить шанс, нужно сделать покупку как можно дороже», - со смехом добавила Лерчек.

Появился на выставке и ее супруг Артем Чекалин, который также является фигурантом уголовных дел.

Видео со встречи в «Крокус Экспо» появилось в Instagram* бренда косметики Чекалиной.