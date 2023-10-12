Обвинения волонтера в отсутствии патриотизма у полицейского из Волгограда не подтвердились
Выехавшие с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции волонтеры пожаловались на поведение остановившего их в Камышинском районе Волгоградской области сотрудника ДПС. Видео с рассказом одного из участников поездки опубликовало издание V1.RU.
Но волгоградский старший лейтенант выписал протокол и задавал странные вопросы о том, кому волонтер везет гуманитарную помощь.
«Мы поняли, что человек начал нелестно относиться к спецоперации <...> Если бы он молча выписал [протокол] - это одно дело, а он отозвался о спецоперации таким нелестным голосом, с презрением», - заявил автор ролика.
Он призвал начальство инспектора разобраться со своим подчиненным.
В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что все действия сотрудника зафиксировал видеорегистратор. Из записи следует, что вся речь инспектора касалось только объяснения причины остановки водителя, а также недопустимости нарушения правил дорожного движения. Руководство ведомства начало проверку для установления всех обстоятельств происшествия.