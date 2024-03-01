01 марта 2024, 19:21

Обвинения без доказательств. «Победе» грозит штраф за обиженного ветерана спецоперации

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Участника СВО высадили из самолета «Победы»: стюардесса и пассажиры были уверены, что он курил в туалете. Однако никаких доказательств нет — датчики молчали, да и самого дыма и окурков тоже не было. Теперь дело расследует СК РФ. По мнению юристов, авиакомпанию ждет выплата компенсации и нешуточный штраф.

По словам правозащитника, если действия экипажа «Победы» признают неправомочными (а на это есть все шансы), авиакомпании придется возмещать все расходы, которые по ее вине понес пассажир. Не исключено, что перевозчика также ожидает довольно крупный штраф.


«Победе» придется платить компенсацию и штраф Неслучайно именно следователи СК обратили внимание на историю с безосновательной высадкой. Участники спецоперации на Украине заслуживают повышенного внимания, об этом, кстати, недавно говорил президент России Владимир Путин, отметил в разговоре с «360» правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев.

Он напомнил, что похожий случай в конце февраля произошел в Люберцах: хозяйка кафе отказала в обслуживании ветеранам. Позже она похвасталась в соцсетях: «Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС». Это обошлось женщине в 45 тысяч рублей штрафа за дискредитацию Вооруженных сил России.

Пассажира заподозрили в курении и высадили из самолета Пассажира рейса Москва - Барнаул авиакомпании «Победа» высадили из самолета. После ранения в зоне СВО и лечения в госпитале мужчина возвращался домой. Еще до вылета он вышел в туалет, а когда вернулся в салон, бортпроводница заявила, что тот курил: якобы в уборной появился характерный табачный запах.

При этом окурков нигде не было, датчик дыма на борту также не сработал. Раненый попытался объяснить, что у него при себе нет сигарет: они лежали в ручной клади на багажной полке. Запах, скорее всего, исходил от одежды: он выкуривал до трех пачек в день. Это почувствовали еще соседи по автобусу, который вез пассажиров к лайнеру.

Однако командир судна вызвал полицейских, те вывели мужчину, а рейс задержался на полтора часа. Теперь представители Следственного комитета России выясняют, почему права участника специальной операции нарушили. Ведь, кроме подозрений, у сотрудников авиакомпании не было никаких доказательств, что пассажир курил на борту.

Курение Самолеты Следственный комитет России Москва
01 марта 2024, 16:22
Дело об отмывании денег против блогера Лерчек закрыли
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа Артема сняли обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. Об этом этом они рассказали на своих страницах в социальных сетях.

«Уголовное дело по статье 198, часть 4, и 174, часть 1, официально сегодня было прекращено спустя 359 дней», - заявила Чекалина.

Следствие вели почти год, прошло большое количество налоговых проверок. Однако правоохранителям не удалось доказать вину блогеров.

Из-за недостатка доказательств 1 марта обвинение сняли, а вместе с ним разморозили и банковские счета четы Чекалиных.

Лерчек уже рассказала о своей радости по поводу прекращения дела в соцсетях.

«За этот год я прошла настоящую школу жизни», - поделилась она с подписчиками.

Ранее она заявила, что не платила налоги из-за глупости. По словам блогера, они с мужем осознали свои ошибки и раскаялись в том, что сделали. Подписчиков от баловства с налоговой Лерчек предостерегла.

Уголовное дело Соцсети Налоги Блогеры Деньги
01 марта 2024, 14:42
Программу маткапитала в России предложили сделать бессрочной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Законопроект, по которому программа материнского капитала может стать бессрочной, внесли на рассмотрение депутатов Госдумы. Его текст опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законодательной инициативы в пояснительной записке отметили, что право получения материнского капитала имеют родители детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

«Представляется необходимым <…> сделать действие программы материнского капитала бессрочным», - говорится в материалах.

Депутаты Россия
01 марта 2024, 14:26
Ветеринар назвала самые популярные породы кошек
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мейн-куны и хайленд-фолды оказались одними из самых популярных пород кошек среди россиян. Об этом сообщила ветеринарный врач сети ветклиник «Василек» Татьяна Гольнева в беседе с РИАМО.

«Мейн-куны по-прежнему являются популярными. Также сейчас набирает популярность хайленд-фолд - это порода британских длинношерстных. Они отличаются от стандартных вислоухих кошек своей длинной шерстью и красотой. При этом шерсть их требует ухода. Также продолжают набирать популярность рэгдоллы - кошки-куклы, знаменитые своим ласковым характером», - заявила ветеринар.

Прежде чем купить породистую кошку, стоит ознакомиться с особенностями поведения питомца, предупредила специалист. Так, если человек решил завести бенгала, то они нужно понимать, что это очень активные кошки, которые будут бегать и вести активный образ жизни.

Рэгдолы славятся своей добротой и ориентированностью на человека. При этом британцы или шотландцы не особо ласковые и часто живут своей жизнью.

Ранее ветеринар Андрей Руденко посоветовал кормить кошек промышленным кормом.

Животные
01 марта 2024, 14:19
Почти 80% россиян заявили о доверии Путину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Большинство россиян (79,6%) заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. Его работу одобрили 77,3% респондентов, участвовавших в социологическом опросе ВЦИОМ. Его результаты опубликовали на сайте центра.

Опрос методом телефонного интервью провели с 19 по 25 февраля. В нем участвовали 1600 граждан старше 18 лет.

ФОМ также провел опрос общественного мнения. По его данным, о доверии Путину заявили 82% респондентов. Работу главы государства одобрили 80% россиян.

Опрос проводили с 23 по 25 ноября, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек из разных регионов России.

В середине февраля работу Путина на высшем государственном посту одобряли 76,9% россиян. Ему также доверяли 79,4% опрошенных.

Россия продолжает готовиться к президентских выборам. Голосование состоится с 15 по 17 марта.

Исследования Опросы Россия Владимир Путин

Новости по теме