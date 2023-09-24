Обстоятельства повреждения коляски паралимпийца в самолете доложат Бастрыкину

Китайские ученые нашли взаимосвязь между употреблением кофе и головными болями

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Употребление кофе может снизить риск возникновения мигрени, однако на другие неврологические заболевания напиток не влияет. Это выяснили ученые Наньчанского университета, результаты их исследований опубликовали в European Journal of Clinical Nutrition.

Авторы сравнили связи между мутациями, повышающими склонность людей к употреблению бодрящего напитка и к неврологическим заболеваниям. Наблюдение за генетическими данными помогло специалистам исключить влияние факторов окружающей среды, как разные болезни, финансовая ситуация и другое.

В итоге исследователи нашли 40 мутаций, которые связаны именно с употреблением кофе. Выяснилось, что их наличие серьезно снижает вероятность мигрени, при этом никак не отражается на риске остальных неврологических заболеваний.

Несмотря на убедительность полученных данных, ученые предупредили об определенных ограничениях. Например, происхождение пациентов. Большинство из наблюдаемых родились в Европе. Также исследователи не смогли оценить реальную степень употребления кофе со стороны участников.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что в день можно пить не более трех чашек кофе. По его словам, напиток является психостимулятором и может вызвать зависимость.