Обстоятельства повреждения коляски паралимпийца в самолете доложат Бастрыкину
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах поломки инвалидной коляски паралимпийца Николая Руденко во время авиарейса. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«По данному факту следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России поводится доследственная проверка», - отметила пресс-служба ведомства.
Паралимпиец заявил, что стоимость электроколяски составляла 100 тысяч рублей. Сотрудники авиакомпании отказались возместить мужчине ущерб , так как средство передвижения предоставил Фонд социального страхования.
После публикаций в СМИ представители «Уральских авиалиний» пообещали компенсировать ущерб , когда мужчина предоставит им необходимые документы. Пресс-служба авиакомпании сообщила, что «находится на связи» с паралимпийцем.