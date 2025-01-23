23 января 2025, 20:03

Общий размер маткапитала с февраля вырастет до 912 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Размер материнского капитала на второго ребенка, если семья не использовала сертификат на первого, после февральской индексации составит 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч рублей больше, чем в 2024 году. Об этом рассказал глава Минтруда России Антон Котяков, сообщает ТАСС.

«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, [чем в 2024 году]», - сказал он.

С 1 февраля размер сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч рублей и составит 690 тысяч рублей. Если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго родители получат дополнительные 222 тысячи рублей.

Поддержка многодетных семей - это важнейшая задача , стоящая перед государством. Об этом ранее заявил Никита Чаплин, депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам. Он предложил включать в трудовой стаж период ухода за детьми. Депутат отметил, что при формировании пенсионных прав женщин необходимо учитывать их значительный вклад в развитие общества.

Рубль Дети Семья
23 января 2025, 12:29
«Зима споткнулась». В Москве снова началась затяжная оттепель
РИА «Новости»
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Весна в Москве наступит раньше положенного времени, но говорить о конкретных сроках пока рано. Об этом 360.ru сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас рано об этом говорить, о конкретных сроках. Можно сказать, что зима споткнулась. Мы опять вступаем в затяжную оттепель со всеми вытекающими. Февраль будет на несколько градусов теплее, март на несколько градусов теплее, снега у нас нет. То есть все говорит о том, что обойдется без жесткого половодья, и весна наступит раньше сроков», - объяснил синоптик.

Насколько раньше наступит весна, пока спрогнозировать невозможно.

«Но в любом случае, у нас очень теплая погода продолжается. Уже в выходные оттепель на следующей неделе вообще до 4. Там осадки в дожди будут переходить. Поэтому после двухдневного холода мы опять возвращаемся в затяжные оттепели», - подчеркнул Тишковец.

Народные приметы, согласно которым после слякотной зимы не будет жаркого лета, не работают, добавил специалист.

«Нет никакой корреляции между каким-то там летом и какой-то зимой. Это совершенно по другим законам все работает. Про лето - пока ничего я не вижу там особенного. Обычное, умеренное, спокойное лето», - заключил синоптик.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что на этой неделе в столице будет преобладать пасмурная погода.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
23 января 2025, 10:00
В Челябинске предложили поменять анализ погоды для отмены занятий в школах
РИА «Новости»
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К анализу погоды для отмены занятий в Челябинске необходимо подходить более тщательно. С таким предложением выступил бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, сообщил портал 74.ru.

Ранее с жалобами на этот счет выступили родители, дети которых мерзли в среду на занятиях.

«Во многих школах Челябинска столбик термометра опускался до -23 градусов, а порывы ветра были на столько сильны, что по ощущениям было -32. Естественно, у родителей возник вопрос, учится ребенок или нет», - отметил Безруков.

Он уточнил, что в семи районах города температура воздуха в одно время может отличаться на несколько градусов, также может быть разная сила ветра.

«Может стоит прекратить играть в ромашку? Такой подход в современных условиях, просто устарел», - подчеркнул эколог.

Специалист призвал пользоваться круглосуточной системой онлайн мониторинга для принятия решений об отмене уроков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что москвичей в феврале ждут морозы и снегопады.

Челябинская область Школы Погода Челябинск
23 января 2025, 09:27
Отрасль на паузе. Что будет с детским отдыхом в Анапе после разлива мазута
РИА «Новости»
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Анапа — один из главных курортов для детского отдыха. После разлива мазута отрасль находится на паузе. Чего ждать в новом сезоне, в беседе с РБК рассказал председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

Решение по летнему отдыху детей в Анапе будет зависеть от новостей по состоянию моря и пляжа, рассказала специалист.

«Мы находимся в ситуации, когда любой негативный комментарий в СМИ увеличивает количество отмен бронирования. Конечно, это бьет и эмоционально, и финансово по людям, которые работают над уборкой пляжей», - отметил он.

После разлива нефтепродуктов крупные госкомпании начали отменять бронирования. Оплаты тоже пока на паузе, и отрасль не получает деньги на подготовку к летнему сезону. Если ситуация не изменится, лагеря недополучат минимум 50% загрузки, отметил глава АДЛИЗК.

По его словам, пляжи к началу нового сезона очистят от мазута, если из моря не будет новых выбросов. Однако учреждения должны быть готовы к любому раскладу. Если дети не приедут, без помощи государства лагеря разорятся, предупредил Гаврилов.

«Сейчас мы делаем все для того, чтобы сезон состоялся. Для нас самое главное - не потерять отрасль», - заключил он.

Ученые продолжают искать эффективные методы очистки пляжей от мазута. Один из способов заключается в использовании минерала глауконита для растворения мелких фракций мазута.

Анапа - один из главных курортов для детского отдыха. После разлива мазута отрасль находится на паузе. Чего ждать в новом сезоне, в беседе с РБК рассказал председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

Отдых Дети Детские лагеря Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
23 января 2025, 09:20
С марта в России упростят схему изъятия участков. Что это значит и как не лишиться земли
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С марта в России значительно упростят процесс изъятия у собственников неиспользуемых земельных участков. Юрист Ирина Нигматуллина рассказала «Газете.ru», кто может лишиться территорий.

«Очень многие граждане понабрали землю в аренду или купили по дешевке, а содержать не в состоянии», - отметила собеседница издания.

Такие участки раньше тоже изымали и передавали в муниципальную собственность, однако этот процесс был сложным и иногда затягивался на годы. С марта схему упростят.

Органы местного самоуправления городов и поселков получат право забирать у россиян земельные участки , которые признают неосвоенными. Администрация сможет сразу обращаться в суд с иском, после чего землю изымут и передадут нуждающимся гражданам, участникам спецоперации или многодетным семьям.

Необихоженным будет считаться участок, который на половине территории зарос сорняками высотой более одного метра. Лишиться можно и территории, на которой много мусора. Это касается и земель, где через три года после покупки не появились грядки, теплицы и другие строения, или они разрушены.

Под пристальное внимание властей попадут и те земли, которые брали в аренду у муниципалитетов. Их смогут забрать, если их не использовали или использовали не по назначению в течение последних трех лет.

Собственника перед изъятием обязаны предупредить об этом, однако если он умер, его наследников не будут искать. Через год территорию признают бесхозной и заберут.

С марта в России значительно упростят процесс изъятия у собственников неиспользуемых земельных участков. Юрист Ирина Нигматуллина рассказала «Газете.ru» , кто может лишиться территорий.

Россия Недвижимость

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