Общенациональный траур объявили в России по погибшим в Crocus City Hall

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В субботу глава государства выступил с обращением к жителям после теракта в Crocus City Hall. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Путин заявил, что в результате кровавого и варварского теракта погибло множество невинных мирных людей, включая женщин и детей.

Российский лидер указал на всеобщую скорбь страны. Он выразил слова благодарности врачам, спасателям и пожарным , которые приложили все усилия, работая на месте ЧП.

В пятницу вечером группа злоумышленников в концертном зале Crocus City Hall расстреляла посетителей. В результате вооруженного нападения погибли 115 человек.

ФСБ удалось задержать 11 человек, которые участвовали в теракте. В том числе поймали четырех исполнителей.