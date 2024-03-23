23 марта 2024, 15:40

Общенациональный траур объявили в России по погибшим в Crocus City Hall

Global Look Press
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В России 24 марта объявлен общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Такое решение принял президент Владимир Путин.

В субботу глава государства выступил с обращением к жителям после теракта в Crocus City Hall. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Путин заявил, что в результате кровавого и варварского теракта погибло множество невинных мирных людей, включая женщин и детей.

Российский лидер указал на всеобщую скорбь страны. Он выразил слова благодарности врачам, спасателям и пожарным , которые приложили все усилия, работая на месте ЧП.

В пятницу вечером группа злоумышленников в концертном зале Crocus City Hall расстреляла посетителей. В результате вооруженного нападения погибли 115 человек.

ФСБ удалось задержать 11 человек, которые участвовали в теракте. В том числе поймали четырех исполнителей.

Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 16:09
Мусульмане Подмосковья помолятся о пострадавших в Crocus City Hall
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В Московской области мусульмане молятся за пострадавших в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил муфтий Рушан Аббясов.

«Разделяя общую боль, во всех мечетях и мусульманских центрах Московской области верующие возносят молитвы за души невинно убиенных людей и за скорейшее выздоровление пострадавших», - сказал он.

По его словам, мусульмане молятся «о придании сил» родственникам и близким погибших и пострадавших, а также работающим на месте происшествия медикам и спасателям. Муфтий отметил, что в первые часы после теракта в мусульманском центре Красногорска организовали пункт психологической и духовной поддержки. Ее оказывают местные имамы.

«В это скорбное для нас время недруги России не дремлют, распространяя ложную информацию, провоцирующую в соцсетях и мессенджерах», - подчеркнул Аббясов.

Он призвал не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам. Важно сохранить мир и согласие в многонациональной и многорелигиозной стране, сплотиться в противостоянии терроризму и экстремизму, резюмировал он.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей , которые работали на месте происшествия.

Красногорск Терроризм Россия Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:12
Мемориал организовали в Химках после теракта в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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В Химках в сквере имени Марии Рубцовой появился стихийный мемориал. Люди несут цветы, чтобы почтить память погибших в результате теракта в Crocus City Hall. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Церемония возложения цветов состоялась в сквере имени Марии Рубцовой. Мемориал организовали у памятника «Сестра милосердия». Судя по видео, люди приносят не только цветы. На месте стоят свечи. У памятника появилось множество детских игрушек. Также там разместили таблички, на которых написано «Химки скорбят со всей страной. Подмосковье. Crocus City Hall. 22.03.2024».

К мемориалу пришли волонтеры.

Теракт произошел в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». Преступники ворвались в здание и открыли огонь по людям, устроив при этом пожар.

Жертвами теракта , по последним данным, стали 115 человек.

Нескольких подозреваемых уже задержали. Злоумышленники пытались сбежать, однако их поймали в Брянской области.

Химки Памятники Цветы Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:39
Свыше 2 тысяч москвичей решили сдать кровь для пострадавших в Crocus City Hall
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В Москве более двух тысяч человек сдадут кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Более 2000 москвичей выразили готовность сдать кровь пострадавшим», - отметили в ведомстве.

Потребность в крови и ее компонентах полностью обеспечена, заявила главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

К акции по сдаче крови присоединилось и Подмосковье. В Московский областной центр крови с самого утра 23 марта потянулись неравнодушные. Люди приезжали из Реутова , Балашихи , других округов и даже из близлежащих регионов. Только за первый час работы центр принял более 600 доноров-добровольцев.

В подмосковном Минздраве пообещали продлить время работы - желающих помочь пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall будут принимать до последнего, хотя запасы крови достаточные.

Москва Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:11
Трехдневный траур объявили в Кузбассе в связи с терактом в Подмосковье
Global Look Press
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В Кемеровской области объявили трехдневный траур в связи с терактом в Московской области. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в Кузбассе 23, 24 и 25 марта отменят, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, в эти дни на радио и телевидении не будет развлекательных передач.

«В знак солидарности и скорби по погибшим в результате теракта приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций», - добавил Цивилев.

Из-за трагедии отменили матч сборных России и Парагвая, намеченный на 25 марта. На выставке «Россия» 23 и 24 марта не будет культурно-развлекательных мероприятий. Массовые мероприятия - концерты, театральные показы, спортивные состязания - в эти даты отменили в Воронежской области. Массовых развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры не будет по всей России.

Жертвами теракта в Crocus City Hall 22 марта стали 115 человек. Еще более 100 посетителей пострадали.

Телевидение Стрельба в Crocus City Hall

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