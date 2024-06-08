Общая сумма соглашений на ПМЭФ-2024 превысила 6 триллионов рублей

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«В рамках площадок форума подписали 982 соглашения на сумму свыше 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только открытая информация, которая не является коммерческой тайной», - заявил он.

Ранее Кобяков сообщал, что ПМЭФ посетили свыше 21 тысячи человек из 139 государств. Более 50 контрактов российские участники форума заключили с зарубежными компаниями.

Делегация Московской области на площадке форума каждый день проводила не менее 10 встреч с отечественными предпринимателями и представителями дружеских стран. Заключенным соглашениям предшествовали длительная предварительная работа.