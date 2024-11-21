21 ноября 2024, 14:01

Обращение врачей по приговору Буяновой изучат в Кремле

РИА «Новости»
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Видеообращение российских врачей, в котором они попросили освободить педиатра Надежду Буянову, в Кремле пока не видели, но обязательно посмотрят. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, мы не видели этого обращения, но обязательно посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели», - подчеркнул он в ответ на вопрос о возможном помиловании врача.

Решением Тушинского суда Москвы Буянову приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Педиатр вины в дискредитации российской армии не признала.

Прокурор просил для Буяновой шесть лет колонии и запрета на администрирование сайтов на пять лет после освобождения.

В августе Надежда Буянова некорректно высказалась о погибшем военнослужащем - отце семилетнего ребенка. Против педиатра возбудили уголовное дело, обвинив ее в распространении фейков о ВС России.

Уголовное дело Суд Врачи Россия Москва
21 ноября 2024, 09:42
Обращение к кабмину по мигрантам приняли в Госдуме. Что в него вошло?
РИА «Новости»
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Госдума приняла обращение к правительству по вопросу реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

В обращение включили предложения по системным мерам, в том числе для исполнения 13 законов, разработанных и принятых с начала этого года.

Часть этих предложений касается владения мигрантами русским языком.

В Думе считают важным ввести обязательный устный экзамен для иностранцев, которые работают в стране на основании патентов. Также, по их мнению, нужно расширить процедуру видеозаписи экзамена в устной форме.

Еще одно предложение касается определения уровня владения русским в зависимости от вида работы. Другая мера предусматривает утверждение закрытого перечня госучреждений, которым позволят принимать экзамены на знание языка у мигрантов.

Отдельное направление - изменения организации трудовой миграции. Депутаты предлагают выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции, установить параметры количества и качества трудовых ресурсов, которые надо привлечь в страну.

Помимо этого, в Думе готовят к внесению проект о запрете приема в российские школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Рассмотреть документ могут уже на следующей неделе.

И наконец, в ГД убеждены, что из перечня профессий, которые позволяют мигрантам получать ВНЖ в упрощенном порядке, нужно исключить воспитание, обучение и здравоохранение.

В этих областях должны работать именно россияне, подчеркнул Володин.

Дети Школы Мигранты Русский язык Законы Госдума РФ Депутаты Работа Экзамены ВНЖ
21 ноября 2024, 05:49
В России отметят Михайлов день
РИА «Новости»
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В России православные верующие отметят 21 ноября день памяти архангела Михаила. Об этом сообщило РИА «Новости».

Есть и народное название праздника - Михайлов день. Если смотреть церковный календарь, то его полное название - Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Христиане верят, что существует помимо земного мира еще и невидимый, который населяют ангелы и демоны. Главные среди ангелов - архангелы, причем над последними стоит архангел Михаил, который также является предводителем всех ангельских сил, или архистратигом.

Православные верующие молятся архангелу Михаилу о помощи, когда возникают какие-то жизненные проблемы. Церковь хранит многочисленные свидетельства того, как он помогал просящим. Архангелу Михаилу также молятся о спасении и сохранении России.

Этот праздник еще называется «Всеобщим днем ангела» по русской православной традиции. Верующие в этот день читают акафисты своему ангелу-хранителю и архистратигу Михаилу.

Ранее протоиерей Владислав Цыпин рассказал, что 22 ноября православные верующие будут вспоминать преподобную Матрону Московскую.

Праздники РПЦ Православие Россия
20 ноября 2024, 22:26
Писатель объяснил любовь людей к ужастикам
Unsplash
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Люди любят читать страшные истории, потому что воспринимают их как контролируемый стресс. Писатель Александр Сордо сообщил об этом сайту RuNews24.ru.

«Увязая в рутине бытовухи, мы испытываем постоянное давление, стресс копится и оседает на подкорке. А когда мы смотрим или читаем ужасы - всплеск кортизола и адреналина позволяет нам как бы „прожить“ стресс, прогнать через себя и отпустить», - объяснил он.

По мнению Сордо, контролируемый стресс полезен для психики, как закаливание тела холодной водой. Он заявил, что разрядка в виде чтения ужастиков «прочистит мозги» и вернет любовь к жизни.

Поклонникам хоррора писатель посоветовал прочесть серию «Самая Страшная Книга» и свой сборник «Твои личные страхи». Из экранизаций он отметил «Молчание ягнят» и его продолжение «Ганнибал».

Детям пережить негативные эмоции помогут игрушки в виде монстров , уверена психолог Полина Малахова. Она назвала абсолютно нормальным желание поиграть с драконами, скелетами и привидениями.

Книги Психология
20 ноября 2024, 22:10
Россия предложила реформировать Координационный совет генпрокуроров СНГ
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Пришло время реформировать работу Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил об этом во время визита в Ташкент, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Он прибыл в Узбекистан по приглашению своего коллеги Нигматиллы Юлдашева. У трапа самолета российскую делегацию встретили посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и генпрокурор республики. Краснов возложил венок к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан» и отправился на переговоры.

Генпрокурор России поблагодарил Юлдашева за гостеприимство. Он заявил, что направления сотрудничества прокуратур двух стран отвечают долгосрочным ориентирам, однако необходимо реформировать КСГП СНГ.

«Для более эффективной деятельности нашего объединения и оперативного реагирования на общие вызовы и угрозы современности, криминальные проявления я предлагаю расширить Секретариат представителями всех Генеральных прокуратур стран Содружества», - заявил Генпрокурор России.

До поездки в Узбекистан Краснов побывал в Азербайджане. Он выступил на пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств - участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Пришло время реформировать работу Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил об этом во время визита в Ташкент, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Генпрокуратура РФ Узбекистан Игорь Краснов

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