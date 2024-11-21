Обращение врачей по приговору Буяновой изучат в Кремле

«К сожалению, мы не видели этого обращения, но обязательно посмотрим. Сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели», - подчеркнул он в ответ на вопрос о возможном помиловании врача.

Решением Тушинского суда Москвы Буянову приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Педиатр вины в дискредитации российской армии не признала.

Прокурор просил для Буяновой шесть лет колонии и запрета на администрирование сайтов на пять лет после освобождения.

В августе Надежда Буянова некорректно высказалась о погибшем военнослужащем - отце семилетнего ребенка. Против педиатра возбудили уголовное дело, обвинив ее в распространении фейков о ВС России.