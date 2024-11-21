Обращение к кабмину по мигрантам приняли в Госдуме. Что в него вошло?

В обращение включили предложения по системным мерам, в том числе для исполнения 13 законов, разработанных и принятых с начала этого года.

Часть этих предложений касается владения мигрантами русским языком.

В Думе считают важным ввести обязательный устный экзамен для иностранцев, которые работают в стране на основании патентов. Также, по их мнению, нужно расширить процедуру видеозаписи экзамена в устной форме.

Еще одно предложение касается определения уровня владения русским в зависимости от вида работы. Другая мера предусматривает утверждение закрытого перечня госучреждений, которым позволят принимать экзамены на знание языка у мигрантов.

Отдельное направление - изменения организации трудовой миграции. Депутаты предлагают выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции, установить параметры количества и качества трудовых ресурсов, которые надо привлечь в страну.

Помимо этого, в Думе готовят к внесению проект о запрете приема в российские школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Рассмотреть документ могут уже на следующей неделе.

И наконец, в ГД убеждены, что из перечня профессий, которые позволяют мигрантам получать ВНЖ в упрощенном порядке, нужно исключить воспитание, обучение и здравоохранение.

В этих областях должны работать именно россияне, подчеркнул Володин.