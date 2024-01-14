14 января 2024, 19:57

Оборвал все связи. Экс-владелец «Техносилы» отказался от гражданства России

РИА «Новости»
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Бывший владелец торговой сети «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он сообщил в социальной сети LinkedIn.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной», - заявил Кокорич.

Предприниматель также опубликовал выданный посольством сертификат. В документе скрыто название страны, в которой находится диппредставительство.

Кокорич родился в 1976 году в Читинской области. В 1997 году он основал компанию Dauria, которая занималась производством и сбытом химических реагентов, промышленных веществ и обработкой древесины. В 2004 году бизнесмен открыл сеть магазинов товаров для дома «Чудодом», в период с 2010 по 2012 годы стал владельцем «Техносилы».

В 2023 году от российского гражданства отказались около 4,4 тысячи человек , рассказал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Он добавил, что это показатель сопоставим с данными 2022 года.

Паспорта Россия МИД РФ
14 января 2024, 20:48
Екатеринбуржец силой забрал дочь у родных. Он бросал ее 10 лет назад
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Житель Свердловской области бросил трехмесячную дочь после смерти жены, оставив девочку у тестя и тещи. Спустя 10 лет мужчина вспомнил про ребенка и силой забрал дочь у родственников, сообщил Telegram-канал Shot.

Бабушка 10-летней девочки Елена рассказала, что муж ее покойной дочери Валерий оставил им с дедушкой ребенка на воспитание, а сам отправился в Екатеринбург строить новую любовь. Отец должен был забрать девочку из деревни в город после окончания начальной школы. За 10 лет он практически не навещал ребенка и не помогал финансово, а недавно явился прямо в школу, забрал документы девочки и силой увез ее с собой.

Через месяц бабушка и дедушка получили от внучки тревожное сообщение о том, что ей плохо на новом месте, ее обижают и даже бьют. Девочка связалась с родными по телефону одноклассницы, так как ее мобильник якобы регулярно проверяют отец и его сожительница.

Родственники обратились в правительство Свердловской области за помощью. Чиновники проверили квартиру Валерия и не выявили никаких нарушений. Однако пенсионеры начали готовить обращение в органы опеки, чтобы добиться разрешения видеться с внучкой и забирать ее на выходные.

На Алтае мать бросила трехмесячного ребенка с его двухлетним братом в неотапливаемом доме.

Младенец погиб , второго мальчика госпитализировали.

Дети Скандалы Пенсионеры Свердловская область
14 января 2024, 19:12
Снимавших забеги по крышам поездов московского метро блогеров привлекут к ответственности
Freepik
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Молодых людей, которые бегали по вагонам в московском метро, привлекут к ответственности за мелкое хулиганство. Им грозит штраф от пятисот до тысячи рублей или 15 суток ареста, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что полиция задержала 20-летнего жителя Ростовской области. Остальных нарушителей еще ищут. Помимо наказания за мелкое хулиганство, им может грозить штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток за умышленное нарушение требований транспортной безопасности.

Молодые люди в столичной подземке бегали по крышам составов, один из них выкручивал лампочки из люстры, бил проходящий мимо поезд ногой. Нарушители в вагоне инсценировали драку. Все свои хулиганские выходки они снимали на видео и публиковали в Сети.

Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение молодых людей к установленной законом ответственности.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала видео, где задержанный рассказывает обо всех выходках , а в конце заявляет, что раскаивается в содеянном. В столицу молодой человек приехал 22 декабря, чтобы снимать «развлекательные» видео.

Блогеры Метро Москва
14 января 2024, 18:29
Россию призвали дать Европе умереть самостоятельно
РИА «Новости»
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Европа пребывает в глубочайшем кризисе из-за некомпетентных властей, но Россия не должна ее освобождать. Об этом РИА «Новости» заявил бывший военный французской армии Николя, который прибыл в Донбасс с гуманитарной миссией.

Он назвал европейцев «дураками», которые должны самостоятельно разобраться с собственными элитами.

«Ни одного русского солдата не надо отправлять. Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», - сказал Николя.

По его мнению, Евросоюз представляет собой дубликат СССР, но с тем отличием, что Европа считает своим идеалом ЛГБТ*, а ее экономика рушится из-за неквалифицированного руководства.

Экс-военный считает, что «у ворот России поднимется новый мир» в связи с формированием другого миропорядка. Европейцы, которые раньше были самыми продвинутыми, станут самыми бедными. Обратная ситуация сложится с арабскими, африканскими и азиатскими странами, спрогнозировал Николя.

Европа зависит от российских ресурсов, несмотря на желание полностью от них отказаться. Как отметил ранее норвежский бизнесмен Свейн Торе Холзетер, если раньше ЕС зависел от энергоресурсов России, то теперь он нуждается в ее удобрениях.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Европа Франция
14 января 2024, 17:59
Почти 400 домов в Новомосковске Тульской области остались без тепла
РИА «Новости»
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В городе Новомосковске Тульской области ограничили подачу тепла в 372 многоквартирных дома, 16 детских садов и другие социальные объекты. Причиной стала авария на местной ГРЭС, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сегодня, 14 января, в Тульской области провели совещание по ситуации на Новомосковской ГРЭС, где из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора. Помимо сотен домов и некоторых детсадов, температуру подачи теплоносителя снизили в 10 школах и одной больнице, доложил глава администрации Руслан Бутов.

В правительстве отметили, что для ликвидации аварии задействовали все силы и средства, в Новомосковск готовятся направить передвижные электростанции.

Ранее из-за аварии электричество временно пропало в нескольких районах Ростовской области. Свет вновь появился через два часа.

Школы Больницы Детские сады Коммунальные аварии

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