Обновление «ВКонтакте» сделает соцсеть доступнее для незрячих

Специальные возможности появились во всех трех сервисах. Одна из них - озвучка интерфейса. В мобильной версии «ВКонтакте» можно прослушать все функции мессенджера.

В VK ID озвучили процесс авторизации в сервисах VK и партнеров, например, онлайн-школах и интернет-магазинах. Благодаря собственной разработке компании пользователи смогут прослушивать аудиоверсию капчи - не только буквы с цифрами, но и изображения. Восстанавливать профиль VK ID разрешат с помощью фото через электронную почту.

Голосовое управление подключили к «VK Звонкам». Пользователи смогут создавать аудиочаты, приглашать участников, включать запись, управлять камерой, подключаться по ссылке и отправлять реакции с помощью жестов.

VK выпускала специальный стикерпак ко Дню учителя. Им можно было воспользоваться в учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере».