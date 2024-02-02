Обломки сбитого самолета Ил-76 вывезли на спецполигон

«Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района», - пояснил собеседник.

Ил-76 сбили в районе села Яблоново. Все 65 украинских пленных, а также российский экипаж погибли. Следственные органы установили, что самолет сбили две ракеты MIM-104A, выпущенные из ЗРК Patriot.

Президент Владимир Путин заявил, что разведка Украины была в курсе о транспортировке бойцов ВСУ к месту обмена. Однако по самолету все равно нанесли удар.

В Москве настаивают на проведении международного расследования. Однако пока никто не заявил о готовности приступить к нему. В Кремле также заявили, что украинская сторона не запрашивала у России передачу тел погибших солдат.