02 февраля 2024, 11:55

Обломки сбитого самолета Ил-76 вывезли на спецполигон

Global Look Press
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Все обломки сбитого российского военно-транспортного самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных, вывезли с места крушения в Белгородской области на специальный полигон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района», - пояснил собеседник.

Ил-76 сбили в районе села Яблоново. Все 65 украинских пленных, а также российский экипаж погибли. Следственные органы установили, что самолет сбили две ракеты MIM-104A, выпущенные из ЗРК Patriot.

Президент Владимир Путин заявил, что разведка Украины была в курсе о транспортировке бойцов ВСУ к месту обмена. Однако по самолету все равно нанесли удар.

В Москве настаивают на проведении международного расследования. Однако пока никто не заявил о готовности приступить к нему. В Кремле также заявили, что украинская сторона не запрашивала у России передачу тел погибших солдат.

Россия Киев Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
02 февраля 2024, 12:46
Ветеранам-севастопольцам предоставят выплаты к годовщине Победы
Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении более чем 1,7 тысячи ветеранам-севастопольцам выплаты в шесть тысяч рублей. Соответствующий документ появился на официальном портале столичного правительства.

«По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в мэрии пообещали, что аналогичные выплаты ожидают ветеранов войны и тружеников тыла, проживающих в Москве. Такое решение примут в ближайшие дни.

Ранее почти четыре миллиона москвичей получили льготы и субсидии на оплату ЖКХ.

Выплаты в России Севастополь Сергей Собянин Правительство Москвы Москва
02 февраля 2024, 11:25
ЦИК пересчитал российских избирателей
РИА «Новости»
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В России к началу 2024 года проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве — 7,6 миллиона человек, в Подмосковье — свыше шести миллионов, сообщил Центризбирком.

В России к началу 2024 года проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве - 7,6 миллиона человек, в Подмосковье - свыше шести миллионов, сообщил Центризбирком.

Специалисты проанализировали численность зарегистрированных в России и за ее пределами избирателей и участников референдумов. На территории страны по состоянию на 1 января проживали 112 309 947 человек с правом голоса, за ее пределами, по данным консульского учета, - 1 890 863 избирателя. Отдельно комиссия указала жителей города Байконур. В нем смогут проголосовать 11 924 человека.

Больше всего избирателей насчитали в Москве - 7 653 745 человек. В Московской области - 6 069 742 участника выборов, в Санкт-Петербурге - 3 816 980, в Краснодарском крае - 4 388 047.

Впервые в статистику включили жителей Донбасса и Новороссии. В Херсонской области 468 472 избирателя, Запорожской - 470 342, ДНР - 1 971 529, ЛНР - 1 652 441.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Прием подписей за выдвиженцев завершили 31 января. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов , документы еще трех на проверке.

ЦИК РФ Выборы Выборы президента — 2024
02 февраля 2024, 10:45
Эксперт назвал два недопустимых слова при общении с телефонными мошенниками
РИА «Новости»
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В телефонном разговоре с мошенниками есть очень простые слова, которые тем не менее использовать не стоит. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

Собеседник издания подчеркнул, что при получении подозрительного звонка лучше всего сразу оборвать разговор.

Опасность может нести даже обычное слово «да», которое многие используют вместо «алло», пояснил Шуленин. Все дело в том, что мошенники могут использовать его в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы.

«Поэтому ответы „да“ и „нет“ желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть „слушаю вас“, „не имею возможности“, „отрицаю“», - посоветовал специалист.

Отдельно Шуленин отметил, что от попыток разыграть мошенников лучше воздержаться, потому что все, что скажет человек, могут использовать против него.

«Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации», - напомнил он.

Мошенничество
02 февраля 2024, 09:46
Отдельные лицензии для охраны школ предложили ввести в России
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести отдельную лицензию для организаций, которые занимаются охраной образовательных учреждений. С такой инициативой он обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову.

В обращении Колунов отметил, что сейчас по закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» для занятий частной охранной деятельностью требуется лицензирование.

Вместе с тем одним из основных факторов, которые способствуют совершению преступлений с тяжелыми и трагическими последствиями , остается некомпетентность ответственных лиц.

При этом, как подчеркнул Колунов, охрана объектов, на которых постоянно находятся дети и подростки, требует отдельного внимания и повышенных требований.

По мнению депутата, для предоставления услуг по охране образовательных организаций нужно сделать обязательными получение отдельной лицензии и выполнение лицензионных требований Он также попросил предоставить позицию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по этому вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данных инициатив.

«Полагаю, что указанные изменения сократят число недобросовестных охранных организаций и позволят избежать значительной части преступлений в данной сфере», - заключил Колунов.

Дети Школы

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