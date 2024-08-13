Облившую стол соперницы ртутью спортсменку исключили из Федерации шахмат Дагестана
Спортсменку Амину Абакарову, облившую стол своей соперницы ртутью перед партией, исключили из Федерации шахмат Дагестана. Об этом в комментарии ТАСС сообщил министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов.
«Мы все понимаем, что такое поведение недопустимо в спорте, поэтому она исключена из Федерации шахмат республики», - подчеркнул собеседник агентства.
По словам министра, в ближайшее время Абакарову пожизненно дисквалифицируют.
Ранее специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что вещество, использованное шахматисткой, является ртутью, в помещении после ЧП провели демеркуризацию.
Кроме того, в отношении Абакаровой могут возбудить уголовное дело за умышленное причинение вреда средней тяжести своей сопернице. При этом извиняться перед пострадавшей девушкой она не стала.