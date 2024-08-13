Облившую стол соперницы ртутью спортсменку исключили из Федерации шахмат Дагестана

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«Мы все понимаем, что такое поведение недопустимо в спорте, поэтому она исключена из Федерации шахмат республики», - подчеркнул собеседник агентства.

По словам министра, в ближайшее время Абакарову пожизненно дисквалифицируют.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что вещество, использованное шахматисткой, является ртутью, в помещении после ЧП провели демеркуризацию.

Кроме того, в отношении Абакаровой могут возбудить уголовное дело за умышленное причинение вреда средней тяжести своей сопернице. При этом извиняться перед пострадавшей девушкой она не стала.