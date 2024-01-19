Облачная погода и до -5 градусов ожидается в Москве в пятницу

Супруги, заметившие охлаждение в своих отношениях, могли бы их спасти или окончательно осознать, что пора подавать на развод, если бы обратили внимание на следующие признаки наступления семейного кризиса. Об этом рассказал Пятому каналу психолог Александр Шахов.

«Молчание между партнерами и неумение обсуждать проблемы в отношениях - один из главных признаков будущего развода. Если супруги не вступают в коммуникацию друг с другом, стоит задуматься о том, что отношения зашли в тупик», - пояснил он.

По его словам, чувства еще можно спасти, если не молчать во время ссор, причем неважно, какие эмоции человек испытывает в этот момент.

Второй признак - партнер не оправдал ваши ожидания. В этом случае можно составить список того, какой вы видите жизнь с этим человеком. Если ни один из пунктов себя не оправдал. то и за отношения не стоит держаться.

Третий момент - непонимание психологии партнера, его внутреннего мира. Четвертый фактор - перенос детских обид на своего супруга. Здесь необходимо понять, что ваш партнер не виноват в вашем прошлом, поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы прояснить ситуацию.

Ранее психолог Станислав Самбурский прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о введении штрафов за развод на сумму в 100 тысяч рублей. По его словам, это не станет преградой для обеспеченных людей, а вот семьям с ограниченным достатком придется разводиться в кредит. Это приведет к еще большим проблемам.