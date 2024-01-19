19 января 2024, 09:28

Облачная погода и до -5 градусов ожидается в Москве в пятницу

РИА «Новости»
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Облачно и без существенных осадков ожидается в Москве в пятницу, 19 января. Температура опустится до -5 градусов, местами могут быть прояснения. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская, передало РИА «Новости».

По ее словам, на юго-востоке области местами также может пройти кратковременный снег.

«Температура в Москве -3…-5 градусов, по области -3…-8 градусов», - рассказала синоптик.

Метеоролог уточнила, что ветер в столице будет западный, а его скорость достигнет трех-восьми метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление поднимется до 742 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве. Предупреждение будет действовать до 11:00 утра субботы, 20 января. В городе будет гололедица, временами сильная.

Погода Погода в Москве Москва
19 января 2024, 06:03
Россиянам назвали 4 признака того, что пора разводиться
Unsplash
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Супруги, заметившие охлаждение в своих отношениях, могли бы их спасти или окончательно осознать, что пора подавать на развод, если бы обратили внимание на следующие признаки наступления семейного кризиса. Об этом рассказал Пятому каналу психолог Александр Шахов.

«Молчание между партнерами и неумение обсуждать проблемы в отношениях - один из главных признаков будущего развода. Если супруги не вступают в коммуникацию друг с другом, стоит задуматься о том, что отношения зашли в тупик», - пояснил он.

По его словам, чувства еще можно спасти, если не молчать во время ссор, причем неважно, какие эмоции человек испытывает в этот момент.

Второй признак - партнер не оправдал ваши ожидания. В этом случае можно составить список того, какой вы видите жизнь с этим человеком. Если ни один из пунктов себя не оправдал. то и за отношения не стоит держаться.

Третий момент - непонимание психологии партнера, его внутреннего мира. Четвертый фактор - перенос детских обид на своего супруга. Здесь необходимо понять, что ваш партнер не виноват в вашем прошлом, поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы прояснить ситуацию.

Ранее психолог Станислав Самбурский прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о введении штрафов за развод на сумму в 100 тысяч рублей. По его словам, это не станет преградой для обеспеченных людей, а вот семьям с ограниченным достатком придется разводиться в кредит. Это приведет к еще большим проблемам.

Громкие разводы Брак психология
19 января 2024, 05:18
Названы продукты, сильнее всего подорожавшие в 2023 году
РИА «Новости»
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Яйца, помидоры и груши возглавили топ-10 самых подорожавших товаров в России по итогам 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

«Яйца подорожали на 61,4%, помидоры - на 51,1%, а груши - на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее быстрым ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%)», - уточнило агентство.

Большими темпами также дорожал чеснок, чья стоимость за прошлый год поднялась на 46,4%, а также газовое моторное топливо - на 41,2%. За ними следуют поездку в Белоруссию (на 37,6%) и лекарство «Фуросемид» (на 34,2%). Замыкают топ-10 апельсины.

Подорожание также коснулось и других товаров, но в меньшей степени. В частности, свинина выросла в цене на 13%, живая рыба на 12,5%, сахар и рис - на 10,8% и 10,5% соответственно.

Ранее Росстат сообщил, что потребительские товары в России выросли в цене на 8,86% , причем в декабре рост составил 1,65%. Больше всего подорожали куриные яйца: их стоимость по сравнению с прошлым декабрем выросла на 61%, а за последний месяц они стали дороже на 18,1%.

Росстат Деньги Продукты
19 января 2024, 02:52
Россиянам напомнили о льготах на оплату ЖКУ
РИА «Новости»
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Собственники жилья могут получить государственную помощь в виде субсидий на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Об этом в беседе с News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

По словам адвоката, согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют с собственники жилых помещений, члены жилищных кооперативов и другие категории граждан.

При этом они должны проживать на территории России на постоянной основе и не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг. При этом траты на эти расходы должны быть больше установленной доли от совокупного дохода семьи (22%).

Русяев напомнил, что при расчете субсидии учитывают доходы всех постоянно проживающих в семье. Речь идет о супругах, детях и родителях несовершеннолетних. Также помощь в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства могут получить малоимущие россияне.

Юрист Иван Соловьев ранее напомнил, что россияне могут лишиться субсидий из-за невнимательности. некоторые преференции требуют регулярного подтверждения.

ЖКХ Доходы Россия
19 января 2024, 01:24
Люцифер родился на Кубани
Unsplash
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Самые необычные имена, которыми называли новорожденных родители в 2023 году, назвали в ЗАГСе Краснодарского края. Одним из них стало Люцифер, сообщило РИА «Новости».

В 2023 году некоторые родители проявили креативность при выборе имен для своих новорожденных. Среди самых необычных имен мальчиков отличились Бриллиант, Золотой и Изумруд.

Одного из младенцев назвали Люцифер. Причины, по которым родители выбрали именно это имя, в ЗАГСе не назвали. Среди необычных имен девочек жители Кубани выбрали Валькирию, Матрону, Яромиру и Ноэми.

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева ранее рассказала, что самыми популярными именами среди московских родителей в прошлом году стали Александр для мальчиков и София для девочек. Также в столице отметили тенденцию давать детям двойные и тройные имена, например, Александра Флор де Мария.

В Подмосковье Марфа и Лукьян стали самыми редкими именами новорожденных в сентябре.

Дети Краснодарский край

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