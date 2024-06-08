Обезьяну нашли в павильонах «Москино» в Новой Москве

«Обезьянку, найденную сегодня в Новой Москве в павильонах „Москино“, передали в Московский зоопарк. Сейчас с ней все хорошо, обживается в просторном вольере», - отметили в ведомстве.

Животное будет находиться в зоопарке до тех пор, пока не найдут ее хозяина.

Видео с обезьяной, гуляющей по перекрытиям под крышей одного из павильонов, опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

«Несостоявшуюся актрису поймали и накормили. Аппетит, кстати, отменный. Теперь в кинопарке ищут хозяина обезьянки», - уточнил канал.

Ранее спасатели сняли с дерева уличного кота , который забрался в вольер с волками в Московском зоопарке. Бродячее животное вызволили, его забрали сотрудники, оставив жить в дирекции зоосада. Кота назвали Симбой и обещали за ним ухаживать.

Обезьяну, обнаруженную в павильонах «Москино» в Новой Москве», передали в Московский зоопарк. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.