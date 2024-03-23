Обезвредившего боевика в Crocus City Hall мужчину представят к награде
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из боевиков в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время атаки со стороны террористов зритель проявил беспримерное мужество. Он набросился на боевика в попытке защитить супругу.
«Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», - отметили в СК.
Бастрыкин указал на героизм мужчины и поручил профильным подразделениям Следственного комитета представить его к награде.
Один из подозреваемых, которого считают главным среди причастных к расстрелу, сообщил о вербовке через Telegram.
Куратор по имени Абдуло предложил ему за деньги расстрелять людей.