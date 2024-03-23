Обезвредившего боевика в Crocus City Hall мужчину представят к награде

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Во время атаки со стороны террористов зритель проявил беспримерное мужество. Он набросился на боевика в попытке защитить супругу.

«Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», - отметили в СК.

Бастрыкин указал на героизм мужчины и поручил профильным подразделениям Следственного комитета представить его к награде.

Один из подозреваемых, которого считают главным среди причастных к расстрелу, сообщил о вербовке через Telegram.

Куратор по имени Абдуло предложил ему за деньги расстрелять людей.