Обезопасит от альфонсов и эскортниц. Зачем нужен раздел знакомств на «Госуслугах»

«Пользователи будут уверены, что общаются не с агентствами, а с реальными людьми. Все должно быть по-честному. Бывали случаи, когда молодые люди общались в интернете, влюблялись, а их избранницы оказывались эскортницами. Или, наоборот, парни оказывались альфонсами», - отметил парламентарий.

По его словам, у тех, кто знакомится через специальные сервисы, на лбу не написано, что они альфонсы. Поэтому они часто обманывают обеспеченных женщин, добавил Милонов.

Раздел знакомств на «Госуслугах» решит эту проблему благодаря верификации пользователей, указал депутат. Портал является хорошим цифровым инструментом подтверждения личности. К примеру, алгоритмы смогут проверить, какая фотография загружена в профиль - реальная или взятая из фотобанка.

«Можно указать реальный возраст или при желании скрыть его, но при этом система не позволит отображать недостоверные данные. Можно проверить семейное положение человека или наличие у него задолженностей по алиментам», - подытожил Милонов.

Ранее директор сервиса знакомств Teamo Анна Гришачева заявила, что мужчины, которые ищут женщину для серьезных отношений, обращают внимание на естественную красоту.