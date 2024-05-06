06 мая 2024, 12:00

Обезопасит от альфонсов и эскортниц. Зачем нужен раздел знакомств на «Госуслугах»

РИА «Новости»
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Появление раздела знакомств на «Госуслугах» будет полезно для россиян, которые ищут свою вторую половинку и не хотят общаться с выдуманными персонажами. Таким образом депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с 360.ru пояснил свою инициативу о создании нового сервиса на информационном портале, с которой он обратился в Минцифры.

«Пользователи будут уверены, что общаются не с агентствами, а с реальными людьми. Все должно быть по-честному. Бывали случаи, когда молодые люди общались в интернете, влюблялись, а их избранницы оказывались эскортницами. Или, наоборот, парни оказывались альфонсами», - отметил парламентарий.

По его словам, у тех, кто знакомится через специальные сервисы, на лбу не написано, что они альфонсы. Поэтому они часто обманывают обеспеченных женщин, добавил Милонов.

Раздел знакомств на «Госуслугах» решит эту проблему благодаря верификации пользователей, указал депутат. Портал является хорошим цифровым инструментом подтверждения личности. К примеру, алгоритмы смогут проверить, какая фотография загружена в профиль - реальная или взятая из фотобанка.

«Можно указать реальный возраст или при желании скрыть его, но при этом система не позволит отображать недостоверные данные. Можно проверить семейное положение человека или наличие у него задолженностей по алиментам», - подытожил Милонов.

Ранее директор сервиса знакомств Teamo Анна Гришачева заявила, что мужчины, которые ищут женщину для серьезных отношений, обращают внимание на естественную красоту.

Интернет Виталий Милонов Госуслуги
07 мая 2024, 01:22
Организаторы ПМЭФ-2024 объявили о завершении сбора тем для обсуждения от россиян
РИА «Новости»
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На крауд-платформе идея.росконгресс.рф завершился сбор тематик для обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Начиная с 8 апреля россияне подали 2087 тем, что на 65% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

«Авторами стали 1047 пользователей крауд-платформы. За весь период сбора участники оставили 2689 комментариев», - уточнили организаторы.

Предложения распределили по категориям. Наибольшее количество тем относится к сохранению населения, здоровья и благополучия людей. Это 498 предложений, или 24% от общего количества поступивших инициатив. На втором месте категория «Другое», в которую вошли 343 темы, на третьем - «Комфортная и безопасная среда для жизни» - 331.

Не менее востребованными оказались категории «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (323 темы), «Цифровая трансформация» (315 тем) и «Возможности для самореализации и развития талантов» (277 тем).

Интерес также вызвали темы, касающиеся поддержки семьи и многодетности, стимуляции рождаемости, здравоохранения, ЖКХ и благоустройства, а также муниципального и госуправления.

По словам экспертов фонда, сбор инициатив снова доказал, что россияне переживают о будущем страны и готовы предлагать свежие идеи для ее развития. Они отметили, что диалог между активными гражданами и государством укрепляется с каждым годом. Некоторые авторы не раз участвовали в сборе тем для форума.

По итогам сбора 25 авторов, чьи идеи окажутся наиболее востребованными, пригласят на форум.

Ранее «Росконгресс» сообщил об определении новой концепции Молодежного дня ПМЭФ , который пройдет 8 июня.

Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
06 мая 2024, 16:56
Nordwind Airlines предоставила резервный борт после отмены рейса Москва — Оренбург
РИА «Новости»
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Авиакомпания Nordwind Airlines предоставит резервный борт пассажирам отмененного рейса из Москвы в Оренбург. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе перевозчика.

«В связи с возвратом воздушного судна авиакомпания планирует перевозку пассажиров на резервном самолете. Приблизительное время вылета - 16:30 по Москве», - сообщили в Nordwind Airlines.

Из аэропорта Шереметьево в Оренбург 6 мая вылетел самолет рейса N4 77. Однако спустя 30 минут после вылета экипаж принял решение о возвращении в воздушную гавань. На борту находились семь членов экипажа и 160 пассажиров. Пассажиров обеспечили всеми необходимыми услугами на период ожидания нового самолета.

В пресс-служба аэропорта Шереметьево 360.ru сообщали, что причиной возвращения самолета стала техническая причина.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Москва
06 мая 2024, 16:38
Посла Франции вызвали в МИД России
РИА «Новости»
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В понедельник посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Кроме него, в МИД вызвали посла Великобритании.

«В МИД России вызваны два посла: Франции и Британии», - написала Захарова.

РИА «Новости» уточнило, что глава французской дипмиссии уже прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства. Ответить на вопросы журналистов он наотрез отказался.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что Франция направила в зону украинского конфликта военнослужащих Иностранного легиона , они разместились в городе Славянск в Донецкой Народной Республике.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что французских военных на Украине станут считать интервентами. По его словам, решение президента республики Эммануэля Макрона об отправке войск станет для него «лебединой песней».

Великобритания Мария Захарова Россия МИД РФ Франция
06 мая 2024, 15:07
Вернуть с процентами. Найден способ наказывать нерадивых получателей маткапитала
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, который позволяет использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии 360.ru поддержала эту инициативу, отметив, что для тех, кто использует маткапитал в корыстных целях, можно предусмотреть штрафные санкции.

В Госдуму внесли законопроект , который позволяет использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии 360.ru поддержала эту инициативу, отметив, что для тех, кто использует маткапитал в корыстных целях, можно предусмотреть штрафные санкции.

Согласно федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», если родители не оформляют ипотеку, то использовать маткапитал на покупку жилья можно только по достижении ребенка трехлетнего возраста, По словам Бессараб, законотворцы исходили из того, что мать должна не только родить, но и воспитывать своего ребенка. Она предположила, что в случае принятия поправок, злоупотреблений со стороны семей будет не так много.

«То есть когда ребенка рожают только с целью получить материнский капитал, а потом отказываются от него. Но при нынешнем уровне технологий государство может отследить эту ситуацию и потребовать вернуть деньги, например, с процентами», - предположила депутат.

Собеседница 360.ru выразила надежду, что Госдума поддержит поправки, поскольку это очень помогло бы молодым семьям. Родителям с детьми важно иметь отдельное жилье, подытожила она.

Ранее Бессараб рассказала, что в Госдуме предложили тратить средства маткапитала на покупку российского минивэна для больших семей.

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