Объемы строительства дорог в России почти втрое превысили прошлогодние показатели

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Глава правительства поставил задачу сохранять высокие темпы строительства автомобильных магистралей. Он также напомнил о поручении президента Владимира Путина, согласно которому к концу 2024 года отрасль дорожного строительства должна выйти на новый рубеж.

«С начала года в России построено и реконструировано около 650 километров федеральных и региональных трасс», - отметил Мишустин.

По его словам, активность строителей заметна во всех регионах. В декабре полностью откроют участок скоростной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани, добавил председатель правительства.

В Москве с начала года построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений. Годовой план в столице выполнили досрочно , заявил мэр города Сергей Собянин.