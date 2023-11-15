Объемы строительства дорог в России почти втрое превысили прошлогодние показатели
С начала 2023 года в РФ построили почти в три раза больше дорог, чем в прошлом году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России».
Глава правительства поставил задачу сохранять высокие темпы строительства автомобильных магистралей. Он также напомнил о поручении президента Владимира Путина, согласно которому к концу 2024 года отрасль дорожного строительства должна выйти на новый рубеж.
«С начала года в России построено и реконструировано около 650 километров федеральных и региональных трасс», - отметил Мишустин.
По его словам, активность строителей заметна во всех регионах. В декабре полностью откроют участок скоростной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани, добавил председатель правительства.
В Москве с начала года построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений. Годовой план в столице выполнили досрочно , заявил мэр города Сергей Собянин.